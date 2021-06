Un ambulantier se uita la o femeie de 74 de ani, cu ruptura de sold, care urca scarile aplecata. DSU s-a sesizat si face verificari

"Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, care vizeaza o inregistrare dintre un ambulantier al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si un pacient , pentru corecta informare a opiniei publice precizam ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a sesizat cu privire la aceasta speta, urmand a fi trimisa o echipa de control a DSU la nivelul SABIF, in contextul verificarii celor intamplate. Totodata, conform celor sesizate , in urma parcurgerii intregului material video aparut astazi in spatiul public, precizam ca nu vom admite ca astfel de situatii sa fie tolerate, acestea ingreunand pasii spre atingerea scopului nostru comun, al tuturor serviciilor de urgenta, de a raspunde prompt, eficient si cu empatie tuturor cetatenilor care ne solicita ajutorul", precizeaza DSU intr-un comunicat transmis joi. In spatiul public au fost difuzate imagini cu o femeie in varsta si cu probleme de sanatate care urca scarile unui bloc in genunchi, in timp ce un ambulantier care a transportat-o acasa o priveste fara sa reactioneze.