Vremea se schimba radical in Bucuresti. Temperaturile vor scadea brusc si va incepe sa ploua

In Bucuresti , in cursul zilei de duminica, 14 martie, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat.Temperatura aerului va avea o valoare maxima de 16...17 grade, apoi va fi in scadere, spre 3...5 grade, pana luni dimineata.In intervalul 15 - 17 martie, vremea se va inrautati, cerul va avea innorari, temporar va ploua si se vor acumula cantitati de apa in jurul a 20 l/mp, iar in dupa-amiaza zilei de luni (15 martie), vor fi mai ales averse, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat, temporar cu unele intensificari (rafale de 45...55 km/h), indeosebi spre sfarsitul intervalului.Valorile maxime ale temperaturii aerului, in scadere treptata, vor fi de 14...15 grade luni (15 martie), 7...8 grade marti (16 martie) si 6...7 grade miercuri (17 martie), iar valorile minime se vor situa intre 2 si 5 grade.