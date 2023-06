Weekend-ul aduce vreme mai calda, dar nu scapam de ploi

Zilele libere de la sfarsit de saptamana vin cu o usoara incalzire a vremii. Nu scapam de tot de ploi, dar ne vom rasfata putin la soare. ANM precizeaza ca valorile termice din acest weekend caracterizeaza o perioada racoroasa pentru aceste zile de mai, valori care vor depasi pragul de 20 de grade in zilele si zonele ce beneficiaza de ceva mai mult soare.

Vineri, vremea va fi racoroasa. Vor fi innorari si temporar, ziua, va ploua. Ploile vor continua in Bucuresti. Averse cu descarcari electrice sunt prognozate si in estul, vestul si sudul tarii. In Capitala, maxima de vineri va fi de 18 grade Celsius.

Sambata, in tara, vremea va fi instabila in weekend, dar temperaturile vor creste usor, pana la 22 de grade. Doar in Banat si Crisana nu se vor depasi 7-8 grade, anunta meteorologii. Ploile se vor mentine mai ales in partea de sud, aviz celor care intentioneaza sa-si petreaca weekend-ul pe litoral.

Duminica, cerul va fi temporar noros, iar dupa-amiaza si in prima parte a noptii vor fi averse, insotite de descarcari electrice. Maxima se va situa in jurul valorii de 19 grade, iar minima la 6 grade Celsius.

La munte, sambata, vremea va fi racoroasa noaptea si dimineata, insotita local de ploi slabe, de scurta durata, mai ales in Orientali si in Meridionali. Duminica, vremea va fi instabila. Cerul va prezenta unele innorari si vor fi averse, local dupa-amiaza si in prima parte a noptii.

La Bucuresti, sambata, cerul va fi noros si dupa-amiaza trecator va ploua slab. Maxima: 19 grade C, iar minima: 5 grade C.

Duminica, cerul Capitalei va fi temporar noros, iar dupa-amiaza si in prima parte a noptii vor fi averse, insotite de descarcari electrice. Maxima: 19 grade C, iar minima: 6 grade C.