Zapada a revenit in forta in Romania - vezi starea drumurilor, minut cu minut

Mai multe zone din tara se afla sub cod galben de ninsori. Atentionarea meteorologilor a intrat in vigoare luni la ora 22.00 si este valabila pana miercuri, la ora 06.00, in 17 judete din tara.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, va ninge, iar temporar vantul va prezenta intensificari, viscolind ninsoarea, in jumatatea de sud a Moldovei, Muntenia, sud-estul Transilvaniei si in Dobrogea.

In estul Baraganului si in Dobrogea, trecator precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si se va forma polei.

Se pare ca aceasta zapada i-a luat din nou prin surprindere pe edili, ambuteiajele, timpul pierdut in trafic si strazile inzapezite fiind la ordinea zilei.

Asadar, in mai multe zone din tara circulatia este ingraunata din cauza zapezii.

Ziare.com iti prezinta situatia drumurilor din tara, minut cu minut, si recomandarile politiei pentru soferii obligati sa circule in aceste zile prin tara.

19:07 Traficul este restrictionat pe drumurile nationale DN 22 Ramnicu Sarat - Braila, DN 23B Maicanesti - Ciorasti, DN 38 Agigea - Negru Voda. Pe sectoarele restrictionate se actioneaza in permanenta in vederea deblocarii cat mai rapide.

19:00 Traficul rutier pe DN 2C Slobozia-Costesti, intre localitatile Milosesti si Nicolesti, a fost reluat marti seara, activitatile de deszapezire fiind finalizate.

18:00 Trenurile care trebuie sa ajunga in Gara de Nord inregistreaza intarzieri de peste 3 ore din cauza vremii nefavorabile.

17:59 Aeroportul International din Iasi a fost inchis, marti, timp de sase ore din cauza vremii nefavorabile.

17:01 Prin ordin al prefectului judetului Braila, s-a interzis circulatia tuturor autovehiculelor care au masa totala mai mare de 3,5 tone pe urmatoarele drumuri din judetul Braila: DJ 211, de la intersectia DN 2B cu DJ 211 - Bordei Verde; DJ 211 A, pe ruta Bordei Verde-Viziru; si DJ 211, pe ruta Sutesti-Ianca.

17:00 - Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Mediului si Padurilor a trimis o atentionare hidrologica pentru cele 42 de prefecturi din tara, ce vizeaza extinderea si intensificarea formatiunilor de gheata pe majoritatea raurilor, de miercuri pana miercurea viitoare.

16:50 - Patru trenuri au fost anulate pe relatia Bucuresti - Constanta din cauza vremii nefavorabile, informeaza Ministerul Transporturilor.

16:30 - Doua autocare cu turisti romani care se intorceau din Turcia au ramas inzapezite in Bulgaria, pe drumul spre Vama Veche, iar un al treilea autocar cu romani este blocat, de cateva ore, pe acelasi drum, dupa ce a terminat combustibilul, a anuntat Prefectura Constanta.

16:03 - Traficul pe DN2C, intre Milosesti si Nicolesti, in judetul Ialomita, a fost intrerupt din cauza zapezilor abundente.

15:30 - Traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe DN 1 A pe raza comunei Homoraciu din cauza unui TIR rasturnat, potrivit IJP Prahova. Soferul unui TIR nu a adaptat viteza la conditiile de carosabil acoperit cu zapada si a derapat rasturnandu-se.

15:10 - Drumul Judetean 244 I Murgeni-Malusteni a fost blocat din cauza ninsorii abundente, utilajele de deszapezire reusind sa redea circulatiei aceasta artera.

14:10 - Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a anuntat, in cadrul sedintei comandamentului de iarna, ca a aplicat amenzi in valoare de cate 50.000 de lei firmelor de salubritate din sectoarele 1, 3 si 5.

13:30 - Meteorologi au decis prelungirea codului galben de ninsori cu inca opt ore, de miercuri dimineata de la ora 6.00 pana in dupa-amiaza aceleiasi zile, la ora 14.00, pentru zece judete din sud-estul tarii, Capitala nefiind printre acestea.

13:25 - Traficul greu a fost restrictionat marti, incepand cu ora 11.35, in judetul Buzau, pe DN10, din cauza zapezii care a cazut in ultimele ore.

Astfel, pe tronsonul Buzau - Cislau, este permisa circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata intre 3,5 si 7,5 tone doar daca sunt echipate corespunzator, informeaza centrul Infotrafic din cadrul Politiei Rutiere.

12:48 - Peste 500 de politisti au fost scosi in strada pentru prevenirea accidentelor de circulatie si pentru fluidizarea circulatiei rutiere, in urma ninsorilor abundente din jumatatea de sud a Moldovei, Munteniei si sud-estul Transilvaniei.

12:36 - Pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa activitatea se desfasoara in conditii de iarna, existand posibilitatea unor intarzieri sau anulari in programul curselor aeriene, din cauza situatiilor de pe aeroporturile de destinatie sau activitatii de degivrare.

O situatie similara se inregistreza si pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (Otopeni), putandu-se inregistra intarzieri de aproximativ 30 - 40 de minute la decolarea curselor aeriene.

11:44 - Trenurile care au ca statie finala Gara de Nord ajung la destinatie cu intarzieri de maximum 50 minute, a comunicat marti dimineata Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, precizand ca, la indrumare, trenurile pleaca regulat din Gara de Nord.

"In urma avertizarii ANM cu cod calben de ninsori, incepand de ieri, 18 ianuarie, ora 22.00, au fost activate comandamentele de iarna locale, care functioneaza non-stop pentru monitorizarea traficului", se arata intr-un comunicat al CFR.

11:24 - In Capitala au avut loc, in ultimele 24 de ore, peste 130 de tamponari si opt accidente rutiere, soldate cu 11 raniti.

Numarul de tamponari care au avut loc in Bucuresti a fost mai mare decat de obicei, informeaza inspectorul principal al Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti, Daniel Pistea.

11:16 - Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (Otopeni) se deruleaza normal, in conditii de iarna, insa pot aparea intarzieri de aproximativ 30 - 40 de minute la decolarea curselor, pentru ca este necesara degivrarea aeronavelor.

"Utilajele aeroportuare asigura interventia continua, mentinand operationale pistele, caile de rulare si platformele. Conditiile meteorologice existente impun degivrarea aeronavelor, operatiune obligatorie pentru siguranta zborului, aceasta putand conduce la intarzieri de aproximativ 30 - 40 de minute la decolarea curselor aeriene", se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului Transporturilor.

09:33 - Drumurile inzapezite si viteza neadaptata la conditiile de drum au facut primele victime in tara: pe Drumul European 85 o persoana a murit iar alta a fost grav ranita intr-un accident, dupa ce o masina a derapat.

Din cauza vitezei prea mari, soferul unui autoturism a derapat si a intrat intr-un microbuz.

09:03 - Traficul rutier pe DN2A se desfasoara cu dificultate, intre Slobozia si Paltinis, din cauza unui autotren rasturnat.

Traficul este ingreunat in judetul Ialomita, la iesirea din Slobozia catre Urziceni, din cauza unui autotren incarcat cu fier vechi care s-a rasturnat, blocand o banda de circulatie.

08.47 - Circulatia pe Drumul National 22, intre Ramnicu Sarat si Braila, a fost inchisa marti dimineata din cauza zapezii si a viscolului.

Autoritatile s-au asigurat ca nu a ramas nicio masina intepenita in nameti.

08.01 - Zapada cazuta in abundenta, in noaptea de luni spre marti, a acoperit toate soselele din judetul Constanta, iar in scurt timp circulatia a devenit un calvar pentru soferii surprinsi pe drum de vremea rea.

Pe drumurile nationale 22C si 39A, soferii au asteptat mai bine de sase ore pentru ca soselele sa fie curatate.

07.44 - Primarul Capitalei Sorin Oprescu a convocat din nou comandamentul de iarna, marti dimineata, la ora 7, si a cerut primarilor sa curete principalele bulevarde si strazile cu scoli si spitale.

Primarul Oprescu a criticat Romprest, sustinand ca firma nu a curatat bine strazile din sectorul 1. Urmatorul comandament se va reuni la ora 14.

07.20 - Traficul in Bucuresti se desfasura in conditii de iarna, marti dimineata, iar politistii de la Rutiera sfatuiesc soferii sa lase masinile acasa si sa foloseasca transportul in comun, pentru a evita ambuteiajele.

"Sfatul principal pentru soferi ar fi sa plece cu transportul in comun si cu metroul, unde au aceasta posibilitate. Celor care nu au aceasta posibilitate le transmit sa plece mai devreme de acasa", a declarat pentru Antena 3, Daniel Pistea, inspector principal al Politiei Rutiere.

Recomandarile Politiei Rutiere

Centrul Infotrafic din cadrul POlitiei Rutiere le recomanda soferilor ca, inainte de a pleca in calatorie, sa se intereseze asupra traseului ales, precum si despre conditiile meteo-rutiere prognozate pentru zona tranzitata.

Totodata, soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa pastreze in mers o distanta suficienta pentru a putea opri in conditii de siguranta si sa nu actioneze brusc mecanismele de directie si franare ale masinii.

Cum va fi vremea in zilele urmatoare

Atentionarea cod galben de ninsori emisa de meteorologi va expira miercuri, la ora 06.00. Din pacate insa, dupa trei zile de ninsori ne asteapta gerul.

Asadar, pentru marti, meteorologii prognozeaza vreme inchisa, ninsoare si viscol. Temperaturile maxime vor fi de la -9 la -7 grade Celsius in Moldova, pana la 2-4 grade C in Dobrogea.

Adiministratia Nationala de Meteorologie anunta ca minimele se vor situa intre -10

si -2 grade C.

Miercuri si joi gerul pune stapanire pe toata tara. Asadar, maximele de miercuri vor fi cuprinse intre -9 si 3 grade Celsius iar minimele se vor situa intre -13 si -3 grade.

Joi, temperaturile maxime se vor incadra intre -7 si 3 grade Celsius iar minimele din timpul noptii vor fi cuprinse intre -13 si -3 grade Celsius.

