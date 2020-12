Zonele din Romania cu cele mai multe cazuri noi COVID-19. Bucurestiul, judetele Cluj si Timis - din nou in topul nefast

Lista completa a cazurilor noi raportate pe judete

Incidenta numarului de cazuri raportate la mia de locuitori a ajuns in Capitala al 5,59, a doua ca valoare din tara dupa judetul Ilfov, judet ce inregistreaza cea mai accentuata raspandire a virusului cu o incidenta de 6,38 de cazuri la mia de locuitori. In total, Capitala a ajuns la un total de 93.413 cazuri raprotate.Pe locul secund la numarul de noi imbolnaviri raprotate se afla judetul Cluj cu 341 de cazuri noi, judetul ajungand la un total de 27.894 de cazuri si o incidenta de 4,39 de cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani.Un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in judetul Timis, 301, judetul ajungand la un total de 24.147 de cazuri si o incidenta de 2,62.In judetul Ilfov, judetul cu cea mai ridicata incidenta numarul cazurilor noi raportate a fost de 218.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele Harghita (12), Gorj (19) si Covasna (25).Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 11768 52 2,482. Arad 13492 41 2,593. Arges 17734 103 2,864. Bacau 15634 57 1,895. Bihor 16960 95 2,776. Bistrita-Nasaud 6994 60 2,097. Botosani 7687 57 1,728. Brasov 23977 138 4,449. Braila 7647 75 3,2510. Buzau 7921 30 1,6911. Caras-Severin 5977 39 2,0412. Calarasi 5932 30 2,5513. Cluj 27894 341 4,3914. Constanta 24600 148 4,6615. Covasna 4855 25 1,2716. Dambovita 14020 99 2,2117. Dolj 14459 36 1,918. Galati 14690 165 2,9119. Giurgiu 5881 38 2,2820. Gorj 4912 19 0,7421. Harghita 5179 12 0,6522. Hunedoara 11037 84 2,1923. Ialomita 6353 64 3,1224. Iasi 25645 225 1,5925. Ilfov 22064 218 6,3826. Maramures 10057 62 1,7427. Mehedinti 4753 29 1,6828. Mures 14466 50 2,0429. Neamt 10590 30 1,2130. Olt 8946 28 0,9431. Prahova 23015 172 2,3332. Satu Mare 6711 40 1,5833. Salaj 6030 26 1,3134. Sibiu 16416 49 2,4435. Suceava 14983 111 1,436. Teleorman 7071 91 2,3537. Timis 24147 301 4,0038. Tulcea 5036 34 2,6239. Vaslui 9678 84 2,0540. Valcea 9402 21 1,9941. Vrancea 6807 43 1,0542. Mun. Bucuresti 93413 819 5,5943. Cazuri noi nealocate pe judete 3959* 768TOTAL 598.792 5.009