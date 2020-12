Ce reforme in sanatate apar in programul de guvernare al Cabinetului Citu. Principalele opt masuri care ar urma sa fie implementate de Vlad Voiculescu

Programul de guvernare

Investitiile in infrastructura, aparatura, atragerea de fonduri europene, crearea capabilitatilor in zonele de risc, pregatirea capitalului uman si atragerea personalului sanitar in sistem, crearea facilitatilor optime pentru tratament si asigurarea medicatiei la standarde europene, precum si programe nationale tintite pentru cresterea calitatii vietii pacientilor sunt pilonii pe care se bazeaza programul de guvernare in domeniul sanatatii, portofoliu care ii revine USR PLUS, ministru propus pentru acest portofoliu fiind Vlad Voiculescu.O parte importanta a programului de guvernare va fi centrata pe cresterea ponderii si importantei preventiei, ca parte integranta din strategia nationala.Potrivit documentului, sistemul se afla in prezent in fata unei duble provocari, pentru ca, pe langa nevoia de reforme structurale, trebuie sa raspunda crizei fara precedent cauzata de pandemia de Coronavirus.1. Reformarea administrativa a sistemului de sanatate2. Investitii masive in sanatate3. Reconfigurarea sustenabilitatii si asigurarea unor standarde de calitate si siguranta in sistemul de sanatate4. Resurse umane in sanatate5. Preventia si educatia in sanatate6. Ameliorarea continua a calitatii serviciilor medicale si imbunatatirea sanatatii populatiei7. Digitalizare si E-Sanatate8. Asigurarea accesului pacientilor la medicamente si dezvoltarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale in vederea utilizarii medicamentelor inovative eficiente si a altor tehnologii inovative, concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice1.trebuie sa aiba la baza un cadru legislativ nou, modern si eficient, care sa permita atingerea obiectivelor europene. Astfel, una din prioritatile noastre este de elaborare a unei noi legi a sanatatii. Modernizarea sistemului de sanatate implica si reorganizarea institutiilor publice din domeniu.In acest sens, a fost facut un prim pas prin reorganizarea Ministerului Sanatatii. Acest proces va continua cu reorganizarea si eficientizarea directiilor de sanatate publica si, ulterior, a tuturor institutiilor din domeniul sanitar si continuarea procesului de descentralizare in domeniul sanatatii, asigurandu-ne totodata de capacitatea necesara de coordonare la nivel local, regional sau national.2.: cresterea finantarii sistemului de sanatate; prin dezvoltarea asigurarilor complementare de sanatate; investitii in sanatate de cel putin 2,8 miliarde de euro din fonduri europene prin programul operational sanatate; accesarea de fonduri europene pentru sanatate din programele centralizate gestionate de Comisia Europeana EU4Health, Digital Europe si Horizon Europe; realizarea unei infrastructuri medicale moderne; stimularea investitiilor in cercetare si inovatie in medicina.3.prin masuri precum reorganizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, ambulatorie si spitaliceasca; finantarea corespunzatoare a medicinei de familie, cu un obiectiv de 8% din FNUASS; o noua lege a malpraxisului care sa fie pusa in dezbatere publica; standarde de siguranta pentru toate spitalele din tara etc.4.prin aprobarea unei strategii nationale pentru resursa umana din sanatate; adoptarea politicilor nationale pentru formarea resurselor umane specializate; continuarea si dezvoltarea politicii de stimulare a medicilor; identificarea solutiilor privind atragerea de personal de specialitate etc.5.- transformarea paradigmei actuale intr-o paradigma preventiva: se doreste implementarea strategiei nationale de preventie care va include printre altele cadrul strategic national pentru boli cronice, obezitate si diverse dependente.6.prin crearea unui Ombudsman in sanatate - crearea unui organism independent care sa investigheze diferite tipuri de administrare defectuoasa, crearea unei retele de navigatori medicali; cooperare cu ONG-urile; cresterea gradului de satisfactie a pacientului etc.7.prin Infiintarea agentiei e-Health care sa coordoneze toate activitatile sistemului informatic din sistemul de sanatate; Realizarea Registrelor Nationale Suverane de Boli; Optimizarea Dosarului Electronic de Sanatate; Extinderea reglementarilor in domeniul telemedicinei si a serviciilor asociate etc.8., prin elaborarea unei politici publice in domeniul medicamentului, in cadrul Strategiei Nationale de Sanatate 2021-2024, care sa asigure accesul continuu al pacientilor la medicamente la standarde europene. De asemenea, se doreste reintroducerea Listei Medicamentelor Esentiale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii in legislatie etc.