Consultatiile de la distanta si exceptia de utilizare a cardului de sanatate, mentinute pana la 31 martie

"Se mentine exceptia de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanta, pana la data de 31 martie 2021. Toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sanatate", afirma CNAS.Potrivit sursei citate, consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si in ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare.Totodata, consultatiile la medicul specialist din ambulatoriu se acorda fara a fi necesar biletul de trimitere."In urma consultatiilor acordate la distanta, medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescriptiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica. Medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu pentru maximum 90 de zile", sustine CNAS.CNAS afirma ca, pentru situatiile care necesita prezentarea de documente casei de asigurari de sanatate de catre asigurat, cat si pentru transmiterea documentelor necesare asiguratilor de la casele de asigurari de sanatate, se pot utiliza mijloace electronice de comunicare.Isi mentin valabilitatea pana la data de 31 martie 2021 urmatoarele documente, a caror valabilitate expira pana la aceasta data:* biletele de trimitere pentru specialitati clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare;* biletele de trimitere pentru specialitati paraclinice;* recomandarile medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive - ce se depun / se transmit la casa de asigurari de sanatate;* deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor si dispozitivelor asistive;* deciziile de aprobare emise de catre comisia de specialitate de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru efectuarea investigatiei PET-CT."Medicii de familie pot prescrie in continuare pentru pacientii cronici inclusiv medicamentele restrictionate din Lista de medicamente compensate si gratuite care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu mentiunea ca pentru medicamentele care se elibereaza in baza unor protocoale terapeutice si a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1 Alfa si (**) Beta in Lista de medicamente compensate si gratuite) este necesara evaluarea periodica a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevazute in protocoalele terapeutice sau in scrisorile medicale", se arata in comunicat.Citeste si: