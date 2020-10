Romanca, data in judecata de Casa de Asigurari pentru o operatie suferita in urma cu zece ani, in Italia

Potrivit sursei citate, botosaneanca a plecat in vara lui 2011 in Italia, iar pe 14 iulie 2010, s-a prezentat la Serviciul de Prim Ajutor din Regiunea Umbria, Italia, acuzand febra, varsaturi si dureri abdominale. In urma consultatiei, arata monitorulbt.ro, tanara a fost trimisa acasa, dar a doua zi, intrucat durerile se accentuasera, a mers din nou la spital unde a fost operata, insa numai dupa ce a facut dovada ca este asigurata in Romania.Tanara a fost internata in spitalul din Marsciano, Italia, o saptamana, iar ulterior, reprezentantii spitalului din Italia au comunicat Casei Nationale de Sanatate din Romania documentele aferente si au solicitat achitarea contravalorii serviciilor medicale, lucru care a si fost facut.In vara lui 2019, Casa de Asigurari de Sanatate a dat-o in judecata pe botosaneanca, cerandu-le judecatorilor sa o oblige la plata costurilor serviciilor medicale din Italia. Potrivit monitorulbt.ro , romanca a castigat pentru ca dreptul Casei de Asigurari de Sanatate de a cere banii s-a prescris. Casa de Asigurari a fost obligata sa achite si cheltuieli de judecata.