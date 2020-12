Olanda impune obligativitatea testului PCR la intrarea in tara. Cand intra in vigoare masura

Potrivit MAE, companiile de transport au primit de la autoritatile olandeze instructiuni de a verifica daca pasagerii care se imbarca in tarile considerate de risc (inclusiv Romania) pentru a calatori spre Regatul Tarilor de Jos sunt in posesia unui rezultat negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, realizat cu maximum 72 ore anterior momentului calatoriei.Nu va fi permisa imbarcarea persoanelor care nu vor prezenta rezultatul negativ al testului. Companiile aeriene vor informa pasagerii cu privire la aceste noi masuri. Din informatiile furnizate de Ministerul de Externe olandez, restrictia se aplica si persoanelor aflate in tranzit aeroportuar.Sunt exceptate de la obligativitatea prezentarii unui test PCR negativ urmatoarele categorii de persoane:* Persoanele cu varsta sub 13 ani;* Calatorii din zone considerate sigure (a se vedea lista publicata pe https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/veilige-landen);* Lucratorii si studentii din zona de frontiera (30 km fata de frontiera);* Titularii de pasapoarte diplomatice sau ID-uri diplomatice emise de MAE olandez;* Sefii de stat si membrii de guvern;* Persoanele care lucreaza in domeniul transportului de marfuri sau alte tipuri de transport (soferii de camioane, persoanele care lucreaza pe nave care transporta containere, vrachiere, cisterne, nave de pescuit, precum si persoanele care lucreaza in sectorul energetic pe platformele de petrol si gaze si in parcurile eoliene, companiile offshore care furnizeaza servicii acestui sector si echipajul aerian, de croaziera si de feribot atunci cand calatoresc in indeplinirea atributiilor de serviciu);* Navigatorii care detin carnet de marinar si calatoresc in interes de serviciu; exceptiile nu se aplica navigatorilor de pe iahturi comerciale sau ambarcatiuni de agrement;* Pasagerii zborurilor care nu au Olanda ca destinatie finala, dar trebuie sa aterizeze pe un aeroport olandez din cauza unor circumstante neprevazute;* Pasagerii cu un ordin de calatorie NATO sau cu o viza NATO-2;* Obligativitatea prezentarii unui rezultat negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 nu se aplica, deocamdata, pentru persoanele care calatoresc cu autoturismul personal in Regatul Tarilor de Jos;Rezultatul negativ al unui test PCR SARS-CoV-2 prezentat la punctele de frontiera nu va exonera persoanele care calatoresc in Regatul Tarilor de Jos din tarile considerate de risc de recomandarea ferma de a intra in autoizolare (self-quarantine) timp de 10 zile de la data sosirii.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga, 0031 70 354 15 80 / 0031 70 322 86 12 / 0031 70 331 99 80, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Haga - 0031 651 596 107.CITESTE SI: