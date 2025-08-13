Cartel Alfa critică Pilonul II în integralitatea lui: „Un sistem incomplet, lipsit de claritate și garanții, dar alimentat lunar”

Cartel Alfa critică, miercuri, proiectul de lege care ar urma să stabilească modul în care românii vor avea acces la fondurile din Pilonul II, la care contribuția este obligatorie.

Sindicaliștii vorbesc despre ”un sistem incomplet, lipsit de claritate și garanții, dar alimentat lunar”. Sindicaliștii atrag atenția că nimic nu este garantat în Pilonul II, decât suma acumulată, fără a fi introdus niciun randament sau vreo actualizare cu rata inflației.

”Orice decizie luată fără a cunoaște faptele este o greșeală; în cazul Pilonului II, această greșeală durează de 16 ani”, au transmis, miercuri, reprezentanții Cartel Alfa.

Aceștia explică faptul că, între 2006 și 2009, guvernanții și parlamentarii de atunci au abandonat obligația asumată prin Legea nr. 411/2004.

”Au instituit contribuția obligatorie a salariaților și au reglementat îndatoririle administratorilor privați care colectau banii, dar au omis (voit sau nu) să reglementeze esențialul: cum vor primi oamenii acești bani la pensie. Legea era clară, mecanismul de plată trebuia stabilit printr-o lege specială, în maximum trei ani de la intrarea în vigoare a sistemului, adică până la 1 iulie 2009. De atunci au trecut 16 ani. Șaisprezece ani în care s-a așternut uitarea, nu doar peste cetățeni, ci și, mai grav, peste cei care iau decizii”, au mai transmis sindicaliștii.

Potrivit acestora, s-a pierdut din vedere că Pilonul II nu este un cont de economii pe termen lung, ci o parte dintr-un scut social gândit să protejeze bătrânețea lucrătorilor, alături de pensia publică.

”Această tăcere legislativă prelungită a lăsat milioane de contribuabili captivi într-un sistem incomplet, lipsit de claritate și garanții, dar alimentat lunar din veniturile lor. Astăzi, proiectul de lege aflat în discuție nu face decât să închidă, cu întârziere, cercul legislativ început în 2004, după 16 ani în care contribuabilii au fost obligați să vireze lună de lună bani într-un mecanism marcat de incertitudine și lipsit de o transparență reală asupra garanțiilor oferite. Această întârziere nu este o simplă neglijență administrativă, ci este rezultatul unei lipse cronice de decizie și de responsabilitate din partea factorului politic, indiferent de “culoarea” sa”, mai transmit sindicaliștii.

Potrivit acestora, prin tărăgănarea deliberată sau prin indiferență, s-a ajuns în punctul în care milioane de cetățeni privesc conturile din Pilonul II nu ca pe o plasă de siguranță la bătrânețe, ci ca pe niște fonduri de investiții la care ar trebui să poată avea acces imediat și integral.

”Mai mult, lectura atentă a proiectului de lege, în forma publicată, arată că atitudinea cetățenilor este nu doar previzibilă, ci pe deplin explicabilă. Când scopul real al Pilonului II (acela de a fi un pilon de protecție socială) nu a fost explicat și consolidat legislativ, iar încrederea publică a fost erodată, este firesc ca mulți deponenți să dorească acces imediat la banii lor. Iar dacă privim concret textul propunerii legislative, vedem problema centrală: nu există nicio garanție că pensia lunară, plătită eșalonat, va acoperi măcar pierderea din pensia publică pe care o suportă salariații prin contribuția la Pilonul II”, mai atrag atenția sindicaliștii.

Aceștia avertizează că Pilonul II nu garantează decât sumele depuse, nimic mai mult!

”Nicio actualizare cu inflația! Niciun randament minim! Aceeași lipsă de protecție se manifestă și în perioada de acumulare, fapt pentru care, încă de la introducerea Pilonului II, obligatoriu, CNS Cartel ALFA a cerut în repetate rânduri introducerea prin lege a unui randament minim de administrare, solicitare ignorată sistematic timp de 16 ani”, mai arată sindicaliștii.

Aceștia atrag atenția, de asemenea, că Pilonul II nu a fost gândit ca un experiment financiar și nici ca un vehicul de profit pentru administratori.

”Fondurile acumulate aici au fost create cu un scop precis și exclusiv: reducerea riscurilor demografice ale unui sistem de pensii bazat pe solidaritatea între generații (Pilonul I) și asigurarea, la momentul retragerii din activitate, a unui venit suplimentar care să garanteze un trai decent. Acesta este fundamentul pentru care milioane de salariați au fost obligați să contribuie, iar acesta trebuie să fie punctul de plecare al oricărei discuții serioase despre viitorul sistemului”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sindicaliștii arată că, astăzi, un pensionar beneficiază, în medie, de 14–16 ani de pensie.

”Conform calculelor bazate pe actuala propunere legislativă, cei care au contribuit la Pilonul II vor primi, în primii 10 ani de plată, o pensie mai mică cu aproximativ 4–5% față de situația în care ar fi contribuit integral la Pilonul I, iar după acest prag, diferența devine dramatică: pensia în plată va fi cu circa 25% mai mică! Să fie limpede: Pilonul II a fost creat pentru a spori siguranța lucrătorilor la finalul carierei profesionale, nu pentru a deveni un instrument de afaceri și profit pentru unii! Orice abatere de la această misiune trădează încrederea milioanelor de contribuabili”, se mai arată în comunicatul de presă.

CNS Cartel ALFA cere amendarea proiectului de lege printr-un proces transparent, cu participarea reală a reprezentanților beneficiarilor.

”Susținem cu fermitate introducerea unui randament minim garantat, măsură esențială atât pentru protejarea veniturilor viitorilor pensionari, cât și pentru a obliga administratorii privați să își asume răspunderea deplină în gestionarea fondurilor. Un sistem de pensii complementar nu poate funcționa pe baza hazardului și a profitului unilateral; el trebuie să funcționeze pe baza siguranței, transparenței și încrederii”, transmite Cartel Alfa.

