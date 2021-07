Brudina, mijlocul de transport arhaic cu care oamenii traverseaza raul Mures de sute de ani FOTO

Brudina sau bacul reprezinta, in continuare, o parte importanta din viata de zi cu zi a acestor oameni. Patru astfel de sisteme arhaice de traversat apa curgatoare functioneaza pe o distanta de aproximativ 50 de kilometri, de-a lungul a sapte sate din judetul Alba, la Acmariu, Bacainti, Blandiana si Saracsau. Pana anul trecut a functionat si in zona orasului Teius, unde asigura legatura pentru locuitorii satelor Petelca si Capud. Aici a fost construit un pod, iar brudina a devenit istorie. In total, este vorba despre o populatie de circa 3.000 de locuitori care utilizeaza podurile plutitoare. Numit de localnici brod sau brudina, bacul este o instalatie veche care foloseste curentii raului pentru a se propulsa pana pe cealalta parte a apei, cu tot cu transportul de pe ea. Poate duce orice vehicul sau incarcatura, pana la 10 tone, iar traversarea dureaza cateva minute.Instalatia este deservita de un singur om care percepe o taxa in functie de greutatea incarcaturii. Iarna, cand Muresul este umflat si inghetat, folosirea brudinei nu este posibila, iar deplasarea localnicilor devine foarte dificila. Unul dintre brudinarii din zona Sibot este Stan Onet . Manevreaza brudina care face legatura intre Sibot si satul Saracsau si lucreaza in trei schimburi, impreuna cu alti doi colegi. Au concesionat instalatia de traversare si platesc doar o taxa la primarie, iar ce ramane din castig este al lor. Obtin pana la 100 de lei pe zi, in functie de cate traversari trebuie sa faca. Brudinile din aceasta zona a judetului sunt profitabile si des folosite de localnici, mai ales datorita activitatilor economice care se desfasoara dincolo de Mures, la poalele Muntilor Apuseni.Uneori, Muresul isi ia tributul. Au fost situatii cand oamenii au cazut de pe micul bac in rau si s-au inecat sau chiar micul bac s-a rasturnat cu totul datorita greutatii. Brudinele sunt, de obicei, elemente de la fostele poduri plutitoare utilizate in trecut de armata, care au fost casate si trimise la autoritatile locaale care aveau nevoie.