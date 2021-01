Cazul celor 260 de romi ramasi fara case dupa incendiul devastator de la Miercurea Ciuc. Primaria solicita intelegere din partea locuitorilor

Intr-o postare pe pagina de Facebook a Primariei Miercurea Ciuc se arata ca este vorba de cea mai sensibila problema a orasului din ultimii ani iar solutionarea situatiei locative a acestei comunitati necesita foarte multa responsabilitate."Edilii municipiului Miercurea-Ciuc solicita intelegere, rabdare si bunavointa din partea locuitorilor fata de cea mai sensibila problema a resedintei de judet din ultimii ani. Este evident ca sinistratii din Sumuleu-Ciuc nu pot fi adapostiti pe termen lung in Arena "Eross Zsolt", iar solutionarea temporara a problemei locative a comunitatii este cea mai dificila sarcina a noastra, pe care trebuie sa o abordam cu foarte multa responsabilitate.Ne straduim sa coordonam interventiile in asa fel incat opiniile locuitorilor din zonele avute in vedere sa fie luate in considerare si, in acelasi timp, sa facem pasi spre solutionarea situatiei. Deciziile trebuie sa fie luate de municipalitate si trebuie sa luam in considerare ca sunt aproape 150 de minori (pe langa adultii) care au ramas fara adapost in timpul iernii", se subliniaza in postarea mentionata.De asemenea, locuitorii sunt rugati sa nu lase loc pentru animozitati, in contextul in care "integrarea comunitatii rome este esentiala din punctul de vedere al viitorului tuturor concetatenilor".Un numar de 20 de case de lemn au ars, partial sau in totalitate, in incendiul violent care a cuprins, in urma cu o saptamana, locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc, aproximativ 260 de persoane afectate, dintre care peste o jumatate sunt copii, fiind cazate acum in sala de sport a orasului.Initial, autoritatile au anuntat ca familiile sinistrate vor fi mutate in scurt timp in alte spatii din oras, luandu-se in considerare inclusiv amenajarea unor locuinte modulare, dar demersul a fost amanat deocamdata.Primarul Korodi Attila a afirmat ca s-au identificat niste spatii pentru relocarea familiilor afectate de incendiu, dar se lucreaza inca la acest aspect, punctand ca o mutare rapida ar putea agrava situatia.