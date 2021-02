Cum a delapidat sefa unei case de ajutor reciproc din Suceava peste 1,6 milioane de lei din banii pensionarilor

Femeia ar fi folosit datele personale a 366 de oameni. Anchetatorii au reusit sa recupereze 455.000 de lei.Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au trimis in judecata o femeie pentru delapidare -1.017 acte materiale si fals in inscrisuri sub semnatura privata - 1.900 de acte materiale.Procurorii au afirmat ca, in luna mai 2005, femeia a preluat gestiunea unui punct de lucru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din zona rurala a judetului Suceava, iar in 28 decembrie 2010 i-a fost incheiat un contract individual de munca, derulandu-si activitatea in temeiul acestuia in perioada 1 ianuarie 2011 - 7 august 2015. Ea avea acces la baza de date si la datele personale ale clientilor, activitatea sa infractionala fiind realizata prin folosirea datelor de indentificare a 366 de persoane."Astfel, in perioada 25.05.2006 - 07.08.2015, inculpata si-a insusit din gestiune si folosit in interes personal, suma totala de 1.617.751,23 lei prin mai multe mijloace frauduloase, respectiv prin intocmirea in fals de adeverinte de venit, contracte de imprumut si dispozitii de plata in numele unor membri ai casei de ajutor, prin nedepunerea la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava a sumelor incasate de la membri cu titlu de cotizatie sau rata imprumut, prin retragerea din cotizatiile membrilor a unor sume de bani fara acordul acestora sau prin falsificarea chitantelor de depunere a diferitelor sume cu titlu de cotizatii la rata imprumut (din prejudiciul total de 1.617.751,23 lei s-a recuperat suma de 455.874,97lei)", se arata in comunicat.Pentru diferenta de bani, a fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile detinute de femeie.De asemenea, anchetatorii au identificat si ridicat 1.887 de inscrisuri falsificate, respectiv contracte de imprumut, chitante, adeverinte, dispozitii de plata si cereri de restituire, prin rechizitoriu solicitandu-se instantei de judecata a se pronunta cu privire la desfiintarea acestora."Se evidentiaza caracterul complex al cauzei generat de perioada extinsa in care a fost desfasurata activitatea infractionala (25.05.2006 - 07.08.2015), numarul foarte mare al persoanelor audiate in cauza - 398, al actelor materiale - 1017, respectiv 1900, impunandu-se verificarea si analizarea fiecarui inscris ridicat, precum si de valoarea ridicata a prejudiciului produs -1.617.751,23 lei. De mentionat este faptul ca sesizarea organelor de urmarire penala a fost facuta de una din persoanele fizice pagubite, sesizare la care ulterior au mai fost alaturate si alte plangeri, respectiv sesizari din oficiu", se mai precizeaza in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava este o organizatie de caritate cu capital privat, nonguvernamentala, apolitica, de intrajutorare mutuala, utilitate publica si protectie sociala a membrilor sai. Scopul C.AR.P. Suceava este ajutorarea membrilor sai prin asigurarea unor facilitati.