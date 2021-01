Dilema spagilor de 100 de lei de la Casa de Pensii Alba. Cum au fost prinsi doi pensionari care voiau sa-si rezolve dosarele

Bani pentru bilet de tratament

A. Ioan a primit pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, barbatul ar fi stiut de aceasta practica de la un prieten. Fapta s-a petrecut in vara lui 2019. In 13 iunie, pensionarul a lasat in dosarul depus, in care se afla si cartea de munca, suma de 100 de lei, pentru ca sa fie procesat mai rapid. Banii au fost descoperiti de functionara de la Casa de Pensii care a anuntat conducerea institutiei, dar si autoritatile. Drept urmare, o luna mai tarziu, in 16 iulie, barbatul s-a prezentat din nou la Casa de Pensii Alba, unde a stat de vorba cu functionara careia i-a dat dosarul de pensionare, in care s-au aflat si banii.Ceea ce nu stia barbatul era ca se afla in mijlocul unui flagrant. Discutia dintre el si functionara a fost inregistrata, iar aceasta i-a dat banii inapoi. Cand a iesit din institutie barbatul a fost oprit de oamenii legii. Pe langa condamnare, acesta va trebui sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei orasului Campeni sau Primariei orasului Zlatna pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Decizia Tribunalului Alba din 26 ianuarie 2021 poate fi contestata cu apel. Pensionarul a fost obligat sa plateasca si cheltuieli de judecata in valoare de 1.000 de lei, cea mai mare parte pentru activitatile de filaj realizate de politisti.Un alt caz asemanator s-a petrecut in 7 septembrie 2019, cand un barbat de 70 de ani din Ocna Mures a pus 100 de lei intre documentele date unei functionare a Casei Judetene de Pensii Alba, pentru ca aceasta sa urgenteze procedura de primire a unui bilet de tratament. O zi mai tarziu, in 8 septembrie, angajata institutiei a facut un denunt la politie, in care a spus ca a primit cei 100 de lei de la batran, iar ofiterii Serviciului Anticoruptie Alba au intrat pe fir.Politistii au organizat un flagrant, in care l-au prins pe batran cum primea inapoi cei 100 de lei de la angajata Casei de Pensii. Batranul a fost trimis in judecata tot pentru dare de mita si a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorul de caz.Politistii DGA l-au filat timp de 48 de ore, audio-video, pe pensionar precum si activitatea dintre denuntatoare si batranul de 70 de ani. O zi mai tarziu a avut loc flagrantul. In 13 septembrie, "denuntatoarea s-a intalnit cu inculpatul si a restituit acestuia bancnota de 100 lei", iar atunci "s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante, fiind ridicata bancnota in valoare de 100 lei", se arata in motivarea instantei. Batranul de 70 de ani, din Ocna Mures, a fost condamnat pentru dare de mita, in 23 septembrie 2020, la 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendare.Casa de Pensii Alba a fost pana anul trecut pe ultimul loc pe tara in ceea ce priveste modul de solutionare a dosarelor de pensie. Exasperati, oamenii au incercat toate posibilitatile pentru a primi mai repede pensia sau pentru a le fi recalculate sumele. Asa s-a ajuns si la metoda de a plasa bani in dosare, pentru ca acestea sa primeasca intaietate la analiza. Cei doi condamnati au delcarat ca stiau despre aceasta metoda de la alte persoane care au procedat la fel in trecut. Prima sesizare catre politie a aparut abia in vara anului 2019.