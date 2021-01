FOTO Incendiul devastator din Miercurea Ciuc a distrus 20 de case. Peste 200 de persoane, cazate intr-o sala de sport

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat ca incendiul este localizat si zeci de pompieri militari si civili intervin pentru lichidarea lui."Au fost afectate de flacari in jur de 20 de case din lemn, pe o suprafata de aproximativ 1.000 mp; in acest moment, incendiul este localizat si se intervine pentru lichidarea lui, cu 4 autospeciale de stingere din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, in cooperare cu SVSU Ciceu, Pauleni, Frumoasa si Sancraieni", a precizat ISU Harghita.Primarul municipiului, Korodi Attila, a declarat ca, din primele evaluari, 230 de persoane vor fi cazate la Sala de sport "Eros Zsolt", dar este pregatita si o a doua sala de sport, in cazul in care va fi nevoie.Foto: szekelyhon.ro"230 de persoane vor fi transportate la 'Eros Zsolt', avem disponibilizata si cealalta sala de sport, dar inca nu ne trebuie, ca suprafata. Inca la "Eros Zsolt" gestionam, vedem spre noapte daca e de ajuns sau nu pentru a pune atatea saltele. Saltele vin de la Primarie, de la Caritas, de la Directia Sociala de la Consiliul Judetean, de la spital , de la Armata si de la primariile vecine", a spus Korodi Attila.Foto: szekelyhon.roAtat primarul Korodi Attila, cat si presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, au facut apel la solidaritate si i-au rugat pe locuitorii orasului sa vina in sprijinul celor afectati."Vorbim de oameni foarte saraci. Ca sa putem sa gestionam cateva sute de oameni, orice ajutor, un ceai cald e bine-venit. Stiu ca si unele restaurante s-au mobilizat", a mai spus Korodi.Un apel la solidaritate si un indemn la ajutor a fost postat pe pagina de Facebook si de presedintele UDMR , vicepremierul Kelemen Hunor