FOTO VIDEO Caprioara blocata intr-un sloi de gheata ce plutea pe apa, salvata de pompierii din Campeni

Caprioara a fost adusa de apa vaii din amonte, animalul nemaiputand pleca dupa ce s-a blocat in sloiul de gheata.Potrivit ISU Alba, Statia de Pompieri Campeni a intervenit in jurul orei 13:45 pentru salvarea unei caprioare blocate intr-un sloi de gheata pe Valea Caselor, in orasul Campeni.La fata locului a intervenit un echipaj cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma.Caprioara a fost predata paznicului de vanatoare, care o va elibera in padure.