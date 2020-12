Incendiu la o casa din Teleorman. Un barbat a murit si o femeie a suferit arsuri pe aproape tot corpul

Incendiu la Centrul de vaccinare al Spitalului CFR Brasov pornit de la o priza Citeste si:

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, in jurul orei 18.00, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Crangu."Ajunsi la locul evenimentului cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD, salvatorii turneni au gasit doua victime, o femeie de cca. 75 de ani, cu arsuri pe aproape 90% din suprafata corpului, si un barbat, de aprox. 80 de ani, in stop cardiorespirator, cu arsuri la nivelul corpului", a aratat sursa citata.Femeia a fost preluata de echipajul SMURD, impreuna cu personalul medical al SAJ Teleorman sosit in sprijin, si transportata la UPU Alexandria pentru ingrijiri de specialitate.In cazul barbatului, s-au inceput manevrele de resuscitare de catre paramedicii SMURD, insa dupa efectuarea protocolului, echipajul medical al SAJ Teleorman a declarat decesul acestuia.Incendiul se manifesta generalizat, in trei camere de locuit si la acoperisul casei, pe circa 100 de metri patrati, fiind localizat si lichidat de pompieri. Din casa au fost scoase doua butelii care prezentau pericol de explozie.Potrivit ISU Teleorman, cauza probabila a incendiului a fost cosul de fum deteriorat care a permis scanteilor sa ajunga pe materialele combustibile din podul locuintei.