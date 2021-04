Ce au gasit mascatii in casele unor traficanti de droguri din Arad. Sera aranjata ca la manual pentru a creste cannabis

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui numar de 3 inculpati, pentru savarsirea infractiunii de trafic ilicit de droguri de risc. In fapt s-a retinut ca, in perioada 01.03-14.04.2021, inculpatii au cultivat droguri de risc, fara drept si in scop de comercializare, in 3 imobile situate pe raza judetului Arad", se arata intr-un comunicat DIICOT.In urma perchezitiilor, au fost ridicate si indisponibilizate 331 de plante de cannabis, 810 grame de masa vegetala uscata de cannabis, 700 de lei, ustensile destinate culturilor indoor de cannabis (saci cu ingrasaminte, bidoane cu fertilizatoare, lampi pentru caldura, ventilatoare, transformatoare, tubulatura), rasnite si cantare.In cursul zilei de joi, inculpatii au fost prezentati Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.