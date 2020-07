Peste 200 de oameni s-au inghesuit in Galati la o rugaciune contra coronavirusului. Politia ii cauta pe participanti sa-i amendeze individual

Organizatorul evenimentului, care a avut loc marti, 28 iulie, l-a mediatizat pe retelele sociale. Peste 200 de localnici s-au adunat la o rugaciune comuna contra coronavirusului, arata viata-libera.ro In afara de oameni dispusi sa incalce normele de distantare sociala, la rugaciune au aparut si politistii."Dupa aparitia imaginilor in spatiul public, politistii s-au autosesizat si au constat ca, in curtea unui barbat de 27 de ani, din comuna Umbraresti, ar fi avut loc o intrunire cu caracter religios, la care ar fi participat mai mult de 200 de persoane. Intrucat s-a constatat incalcarea legislatiei in vigoare cu privire la interdictiile de a organiza activitati in spatii deschise, politistii l-au sanctionat pe organizatorul intrunirii cu o amenda de 15.000 de lei. Alti 15 participanti, identificati pana la acest moment, au fost sanctionati cu amenda contraventionala in valoare de 2.500 de lei, fiecare. In continuare, politistii efectueaza activitati pentru identificarea si sanctionarea tuturor celorlalti participanti la intrunire", a declarat Gabriela Costin, purtator de cuvant IPJ Galati.