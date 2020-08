"Peste 900.000 de pensionari au primit indemnizatie sociala pe luna iulie".

Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in iulie, 800.671 erau pensionari din sistemul public si 151.857 erau pensionari proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor.In cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizatiei suportate de la bugetul de stat a fost de 261 de lei. Cele mai mari valori au fost inregistrate in judetele Cluj - 307 lei, Bistrita-Nasaud - 300 lei si Hunedoara - 293 lei.Cei mai multi beneficiari ai acestei indemnizatii erau in Bucuresti - 35.405 si in judetele Suceava - 32.251 pensionari, Iasi - 28.805 si Dolj - 28.003.In ceea ce priveste pensionarii agricultori, indemnizatia sociala medie suportata de la bugetul de stat a fost de 141 de lei, valoarea ce mai mare fiind inregistrata in Bucuresti (intre 176 lei si 214 lei) si in judetele Ilfov - 228 de lei si Gorj - 207 lei.Numarul cel mai mare de beneficiari se inregistra in judetele Iasi - 10.241 persoane, Dolj - 9.968 persoane si Botosani - 9.526 persoane.