Portretul romanului care a facut posibil minunatul proiect Casa Share. Este intimidat de oamenii care-i multumesc ca exista

Isi dedica, practic, tot timpul liber pentru a le oferi celor care au pierdut totul sau nu au avut niciodata nimic o sansa de a se ridica.Prima casa a construit-o exclusiv din banii lui, apoi, oameni tot mai multi au inceput sa-l sprijine, fiecare cu ce a putut.Primeste zilnic zece-douazeci de strigate de ajutor, pentru ca i s-a dus vestea de facator de minuni pentru cei sarmani.Este emotionat de cati oameni vor sa ajute si intimidat de cei care ii multumesc ca exista. Pentru ca tot ce face i se pare firesc, natural.Locuieste in Iasi, are o familie minunata si propria afacere gratie careia nu duce grija zilei de maine si care ii ofera resurse financiare si de timp pe care a ales sa le investeasca nu ca cei mai multi, in confortul propriu, ci in a acorda o sansa unor oameni fara sansa.Totul a inceput cand, intors acasa din lumea larga pe care a colindat-o -cu folos, se vede treaba- si-a pus o intrebare simpla:Si s-a pus pe treaba."Calcule, vaiete, furie, stai sa gandim idea, stai sa cautam sloganul... Prea multa vorbarie. Romanii vorbesc despre toate. Mult. Si raman cu vorbitul. Vorbim prea mult si facem prea putin.. Pentru ca nu mai exista modele, trebuie sa le cream noi, sa fim noi modelele, pentru copiii nostri si pentru toti cei din jur.", spune Bogdan Tanasa si, ascultandu-l cat vorbeste de insufletit, iti vine sa pui mana pe-o lopata si sa-ncepi sa sapi temelia unei case, atat pare de simplu.Dincolo de optimismul, energia si perseverenta molipsitoare ale lui Bogdan, drumul de la 5 la 265.000 de like-uri, drumul de la o casa construita din banii lui la 23 de case, pentru care au donat zeci de mii de oameni, nu a fost tocmai floare la ureche.Ca orice act de voluntariat, in tara in care doar 7% dintre oameni considera ca pot avea incredere in semenii lor, si actiunea Casa Share a fost, la inceput, intampinata cu scepticism. Insa timpul a construit increderea si, impreuna cu ea, 23 de acoperisuri pentru zeci de copii -in fapt, un viitor pentru ei.Bogdan Tanasa este dovada ca puterea exemplului bun functioneaza: dupa ce a construit Casa Share nr.1, nesperat de multi oameni au fost dornici sa ajute, astfel ca astazi 23 de familii au un acoperis decent deasupra capului.De fapt,-celor ridicate batranilor necajiti nu le-a tinut socoteala niciodata.16 dintre copiii carora Bogdan le-a construit o casa au crescut si muncesc deja. Ba chiar ajuta cand e nevoie la ridicarea altor case Share.Ceilalti merg la scoala si se intrec sa ia note cat mai bune, pentru a merge in tabere, la mare si la munte. Bogdan ii motiveaza astfel sa invete.Toti sunt crescuti in cultul muncii, se ajuta unii pe altii, sunt generosi si empatici.Pentru ca modelul lor e un om neobosit in a-si ajuta semenii."Ma trezesc la 5 dimineata, aranjez treaba la firma, apoi plec pe coclauri si muncesc toata ziua. Drumuri multe, telefoane si carca, munca fizica, adun, car, ridic, tot ce e nevoie. Ajung acasa la 8 seara, cad lat. Dar Madalina si copiii (n.r. Luca, 10 ani si Maria, 10 luni) imi incarca bateriile imediat. A doua zi, o iau de la capat".Bogdan Tanasa nu oboseste niciodata, nu dispera, nu abandoneaza.-stare de urgenta, alerta, restrictii-Ultima dintre ele,O mama cu sase copii, ramasa pe drumuri, dupa ce tatal copiilor a murit intepat de o insecta, in padure, iar rudele acestuia i-au gonit din casa, si-a gasit in sfarsit linistea.Si asta pentru ca exemplul unui singur om a trezit in semeni resurse nebanuite de altruism, de omenie, vital de importante in vindecarea unei societati din ce in ce mai bolnava de apatie si egoism.In perioada urmatoare,Acolo, 70 de copii -de la Casele Share si nu numai- vor veni dupa scoala, vor manca, isi vor face temele, vor invata meserii, vor dansa, vor canta si se vor juca.E nevoie de multi bani pentru Centrul Educational."Nu-i am pe toti, da-i gasesc", spune Bogdan, nu increzator, ci de-a dreptul convins.Bogdan Tanasa si-a creat aproape un tic din a spune ca ce face el este ceva firesc si nu pricepe de ce trebuie aplaudat pentru asta.Da, intr-o lume ideala, ceea ce face Bogdan poate ar defini normalitatea.Dar pentru a ajunge acolo avem nevoie ca de aer de exemple bune, pe care sa le trambitam pana ne-om contamina toti de ele.