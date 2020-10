Proiectul prin care pacientii asigurati la CNAS vor beneficia gratuit de investigatii de screening, adoptat de Camera Deputatilor

Proiectul modifica legea drepturilor pacientului nr.46/2003, in sensul acordarii pacientilor asigurati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate de a beneficia, gratuit, de investigatii de screening la solicitare proprie, din momentul incadrarii in grupul de risc sau in baza unei trimiteri de la medicul specialist.Prin screening se intelege examinarea initiala de prezumtie sau stabilirea existentei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale intr-o populatie, care consta in aplicarea unui ansamblu de procedee si tehnici de investigatie in scopul descoperirii precoce si evidentierii lor intr-un stadiu incipient.Astfel, conform initiativei legislative "pacientii asigurati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au dreptul la investigatii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul incadrarii in grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist".Pe 2 octombrie 2019, Senatul a adoptat proiectul ca prim for sesizat, marti fiind adoptat decizional de Camera Deputatilor. Prin urmare, legea merge la promulgare.