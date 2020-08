Situatie dramatica la Buzau. Sunt sase focare de coronavirus, trei dintre ele fiind la aziluri de batrani

Astfel, la Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" din Costesti, sunt 34 de persoane confirmate pozitiv, aici inregistrandu-se si decese.La Complexul de servicii pentru persoane varstnice "Alexandru Marghiloman" sunt 36 de persoane cu COVID-19, beneficiari si personal, de asemenea inregistrandu-se decese.De asemenea, la Azilul "Incredere, speranta, intelegere" din Tisau sunt 36 de bolnavi de coronavirus, atat persoane asistate, cat si angajati . Si in randul beneficiarilor acestui azil s-au inregistrat decese.Un alt focar cu 14 cazuri este la Spitalul Judetean Buzau, in sectia ATI.De asemenea, un cabinet notarial are trei angajati cu COVID-19, iar la o societate din municipiu sunt 4 angajati confirmati, fiind de asemenea focar de coronavirus."In toate aceste cazuri, Directia de Sanatate Publica a recomandat o serie de masuri, precum: internarea persoanelor confirmate Covid-19, testarea contactilor simptomatici, izolarea la domiciliu, impreuna cu ceilalti membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa, timp de 14 zile, aplicarea procedurilor de curatenie si dezinfectie terminala, intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie continue, respectarea masurilor pentru prevenirea si limitarea raspandirii coronavirusului", a transmis Prefectura Buzau.Joi, la Buzau s-au inregistrat 33 de cazuri noi de coronavirus, numarul total de cazuri de la debutul pandemiei ridicandu-se la 2.154. 75 de decese au fost raportate pana acum in acest judet.