Ce se întâmplă cu banii câștigați la Loto 6/49. Cele mai mari poturi încasate în istoria Loteriei Române

Impozitarea premiilor

Cele mai mari premii câștigate la Loto

Un milion de euro pentru 5,5 lei

11 milioane de euro

Primul câștigător la Loto

Salariile șefilor Loteriei Române

Extragerea care are loc joi, 26 august, marchează un record la categoria I a jocului Joker. Un român va avea șansa să bage în buzunar nu mai puțin de 6 milioane de euro. La categoria 6/49 reportul este de 308.600 de euro, iar la Noroc circa 461.000 de euro.Oamenii care câștigă premii ce trec de un anumit prag trebuie să achite un impozit la bugetul de stat, nu rămân cu toată suma.Loteria Română a explicat pe site-ul său cum se impozitează mai exact câștigurile. De exemplu, la un câștig de peste 445.000 de lei, norocosul trebuie să plătească 61.187 de lei, plus 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000.Astfel, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal:Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă:- În cazul persoanelor fizice rezidente - cu o cota de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu obținut de persoanele fizice rezidente, venitul net reprezentând diferența dintre venitul brut din premii si venitul neimpozabil. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de persoanele fizice rezidente pentru fiecare premiu.- În cazul persoanelor fizice nerezidente – cu o cota de 16% aplicata asupra întregului venit din premii.Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de persoanele fizice rezidente si nerezidente de la CNLR-SA:Nu sunt impozabile veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc tip loz sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei inclusiv, realizate de persoanele fizice rezidente si nerezidente pentru fiecare venit brut primit.Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.Obligația calculării, reținerii și plații impozitului revine CNLR-SA.Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final.Impozitul pe venit astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.Marele premiu, la categoria 6/49, s-a câștigat recent, în 12 august. Biletul norocos a fost completat în Botoșani și a costat doar 5,50 lei. Premiul a fost de 4.434.971 de lei, adică peste 902.000 de euro.Scenariul s-a repetat și în 27 iunie 2021, când o persoană din Suceava a câștigat jumătate de milion de euro după ce a băgat un bilet de 10,50 lei.Tot la 6 din 49 a fost un bilet câștigător și în 3 iunie, când un jucător din Alba a luat peste 2,9 milioane de euro, după ce a completat o variantă simplă, cu 5,5 lei.Deși pot să pară sume colosale, nu sunt nici pe departe aproape de cele mai mari câștiguri din istoria Loto.În 2013, un gălățean în vârstă de 50 de ani a câștigat peste 11 milioane de euro, la vremea respectivă. A jucat cu trei variante simple și una de Noroc, pentru care a plătit 16,9 lei. Deși nu a vrut să i se dezvăluie identitatea, a transmis că au existat câteva numere pe care le-a bifat de fiecare dată când a jucat.Primul om care a câștigat un premiu substanțial la Loto după Revoluție a fost un tânăr din Curtea de Argeș. 1,2 miliarde de lei, echivalentul a 584.000 de dolari la acea vreme, câștigate în 1995.Norocosul a fost acuzat de ucidere din culpă doi ani mai târziu și a făcut patru ani de închisoare. Conducea băut o mașină neînmatriculată și a făcut un accident mortal. Ulterior toate afacerile sale au dat faliment.Un bărbat din Botoșani a câștigat 130.000 de dolari în 1997, dar doi ani mai târziu a murit din cauza unui infarct.Un bărbat din Călărași a câștigat 10,5 milioane de euro în 2007. După ce și-a cumpărat mașini de lux, case, dar și o echipă de fotbal, a rămas lefter Sebastian – Iacob Moga – director general – 182.017 de lei pe an, adică aproximativ 15.168 de lei pe lună.Dănuț Sporea – director direcția economică – 170.066 de lei pe an, adică aproximativ 14.172 de lei pe lună.Dragoș Nicola-Bădiță – director direcția vânzări și marketing – 151.087 de lei pe an, adică aproximativ 12.590 de lei pe lună.Cătălin-Alexandru Chesa – director direcția dezvoltare și informatică – 113.822 de lei pe an, adică aproximativ 9.485 de lei pe lună.Aurelian Chiriță – director direcția operațiuni și logistică – 124.017 de lei pe an, adică aproximativ 10.334 de lei pe lună.