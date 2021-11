Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase joi, 18 noiembrie

Joi, 18 noiembrie 2021, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 noiembrie, Loteria Romana a acordat 30.200 de castiguri in valoare totala de peste 2,2 milioane de lei.

Numerele extrase joi, 18 noiembrie 2021 sunt:

Loto 6/49: 33, 22, 27, 37, 21, 35

Loto 5/40: 25, 6, 18, 33, 3, 27

Joker: 36, 28, 35, 17, 32 + 12

Noroc: 6 8 0 1 0 4 0

Super Noroc: 7 7 8 7 9 6

Noroc Plus: 0 2 5 8 9 6

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane de lei (aproximativ 509.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 537.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,88 milioane lei (peste 6,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 183.200 de lei (peste 37.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 505.800 de lei (peste 102.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 41.000 de lei.

