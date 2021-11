Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase joi, 25 noiembrie. Loteria Română anunță un câștigător la Joker

Loteria Română organizează joi, 25 noiembrie 2021, noi trageri loto la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. La tragerile Loto de joi, 25 noiembrie, Loteria Romana a acordat 33.247 de castiguri in valoare totala de peste 1,67 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 25 noiembrie.

Loto 6/49: 35, 9, 6, 27, 5, 33

Noroc: 8, 3, 2, 5, 1, 8, 1

Loto 5/40: 34, 22, 6, 25, 7, 19

Super Noroc: 7, 5, 9, 8, 1, 6

Joker: 17, 10, 19, 15, 8, 7

Noroc Plus: 4, 8, 1, 4, 9, 6

Loteria Română a anunțat joi, pe pagina de Facebook, că la Joker, la categoria 2, s-a câștigat un premie de aproape 500.000 de lei.

„ S-a câștigat categoria a II-a la tragerea Joker în valoare de 447.975,36 lei 🥳 Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara”, a anunțat Loteria Română.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,17 milioane de lei (peste 641.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,78 milioane de lei (aproximativ 563.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,97 milioane lei (peste 6,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 369.200 de lei (peste 74.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 60.400 de lei (peste 12.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 593.800 de lei (peste 120.000 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 25.600 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 53.500 de lei (peste 10.800 de euro).

Scheme și tips pentru Slovacia keno live

Ads