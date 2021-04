De unde cumparam mielul de Paste. Preturile practicate in 2021

Arabii au cumparat tot

Autoritatile atrag atentia de unde cumparam carnea de miel

Pastele este asociat cu masa in familie, langa cei dragi, iar din acest punct de vedere sarcina este cat se poate de seriosa. Fata de anii din urma, cand se cunostea faptul ca mielul putea fi procurat doar din piete sau direct de la tarani, oferta pare, aparent, mult mai diversificata, iar marile magazine si hipermarket-urile au venit cu produsul la raft, nu insa de natura a face concurenta producatorilor.Asa se face ca in aceste locuri despre care am pomenit pretul carnii de miel este unul piperat si nu la indemana tuturor. Adica 49,99 de lei/km, la o medie de 10-12 kilograme cat cantereste un miel, arata ca romanul va scoate din buzunar 500-600 de lei pentru carnea pe care o va pune pe masa in ziua de Paste Un lucru bun este faptul ca in magazine se gaseste si miel portionat deja, astfel incat oamenii isi pot cumpara cat au nevoie si nu un miel intreg sau jumatate, cum il ofera producatorii.Revenind la acestia din ruma, oferta de pret cu care vor iesi pe piata este mai buna decat la magazine, chiar daca si aici tarifele au crescut consistent fata de anul trecut.Daca ne aducem aminte, in 2020 pretul unui kilogram de carne de miel era de 25 de lei/kg, iar in acest an crescatorii spun ca nu vor vinde cu mai putin de 30-35 de lei/kg. Ei au si o explicatie pentru acest pret."Anul acesta, Pastele a venit ceva mai tarziu. A fost o perioada friguroasa, in care nu am putut sa scoatem animalele la iarba si am fost nevoiti sa apelam la rezerva de furaje sau chiar sa cumparam nutret. Este adevarat, si mieii vor fi mai mari, putand ajunge pana la 20 de kilograme unul, dar cred ca merita si este rentabil fata de magazin", ne spune Marcel Birsan, cioban din zona Vrancea.O mare problema insa, care probabil se va simti acut mai in preajma pastelui este lagata de oferta destul de subtire atat la magazine, cat si pe partea de producatori. Anul acesta, ciobabii au preferat sa-si vanda mieii in viu, la arabi, care au venit cu un pret de nerefuzat."Anul trecut, arabii au cumparat cu 8 lei/kg mielul in viu, iar in aceasta primavara au venit cu un pret exceptional, de 15 lei/kg in viu, ceea ce i-a determinat pe crescatorii de oi sa-si vanda masiv mieii. De obicei, ei mai tineau pe langa stana cateva zeci de animale pentru a le valorifica pe piata cu un pret mai bun, sa-si scoata parleala cum se spune,dar de data aceasta au vandut tot sa le iasa di grija", ne spune Ion Costea, reprezentantul unei asociatii de crestere a ovinelor din zona Buzau.Pentru al doilea an consecutiv, romanii petrec Pastele in conditii de pandemie, iar din acest motiv autoritatile sanitar veterinare ne recomanda sa fim vigilenti atunci cand procuram carnea de miel, in contextul masurilor sanitare.In nicun caz, mieii nu se cumpara din portbagajul masinilor, chiar daca pretul cerut de producator pare tentant. De altfel, sacrificarea mieilor se realizeaza doar in unitati de abatorizare autorizate sanitar veterinar, informatii despre aceste puncte de taiere putand fi gasite pe pe site-ul ANSVSA. Indiferent de unde cumparam carnea, trebuie sa-i verificam atat aspectul, cat si mirosul. Carnea de miel este fie roz la culoare, fie rosie, are o consistenta ferma iar mirosul trebuie sa fie proaspat. "Ca o masura de prevedere suplimentara este bine sa observati la mielul cumparat copita si dentitia specifice ierbivorelor - la dentitie se va urmari in special lipsa caninilor", potrivit lui Paul Anghel, director general in ANSVSA.