Cum arata prima zi de vara in platoul Bucegilor. "Va mai trece cel putin o luna pana sa vada cineva iarba" VIDEO

Abruptul prahovean, unde sunt traseele turistice, este si el acoperit cu zapada, asezata in straturi, astfel ca riscul de avalansa este cescut. Chiar si pentru turistii care vor sa ajunga intr-o drumetie pe platoul Bucegilor, este nevoie in continuare de echipament de iarna."Trebuie sa mai asteptam cel putin o luna pana sa vedem verde pe munte", spune Claudiu Vasilescu, salvamontist din Busteni.De la cota 1800 in sus, zapada este troienita pe alocuri, iar in anumite zone stratul depaseste un metru si chiar doi metri grosime. De doua zile ninge viscolit.Partiile de schi sunt insa compromise. Nu se mai poate schia nici macar off piste pentru ca riscul de avalansa este mult prea mare.