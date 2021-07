Eurostat: Pandemia a provocat scăderea numărului de ore lucrate în 2020

Această scădere poate fi explicată prin măsurile luate ca răspuns la pandemia de coronavirus (COVID-19), în urma cărora mulţi angajaţi au alternat între perioadele de muncă şi perioadele de absenţă de la muncă, astfel încât mai mulţi oameni au lucrat mai puţine ore decât de obicei şi au lipsit de la locurile lor de muncă, precizează Eurostat.La nivel naţional, a existat un declin al numărului de ore lucrate în toate statele membre UE. Cea mai severă scădere a fost în Grecia (minus 19,7%), Spania (minus 19,5%), Portugalia şi Italia (ambele cu minus 19%). Statele UE unde s-au înregistrat reduceri de sub 10% a numărului de ore lucrate au fost: Letonia, Bulgaria, România, Malta, Estonia, Ungaria, Suedia şi Polonia. Ţările UE unde au fost puţine schimbări în privinţa orelor lucrate (cu o reducere de sub 5%) au fost: Finlanda (minus 4,4%), Danemarca şi Luxemburg (ambele cu minus 4,1%) şi Olanda (minus 3,2%).La nivelul UE, 26,9 milioane de persoane angajate au lucrat mai puţin decât programul lor normal de muncă în 2020, comparativ cu 24,4 milioane de persoane angajate care au lucrat mai puţin decât programul lor normal de muncă în 2019.Reducerea numărului de ore lucrate în 2020 a fost cauzată, în principal, de concedierile temporare: numărul disponibilizărilor temporare a crescut de la 0,5 milioane în 2019 la 3,9 milioane în 2020. În plus, 5,8 milioane milioane de persoane au lucrat mai puţin decât programul lor normal de muncă din alte motive (concediu pentru creşterea copilului şi concediu special cu plată, educaţie şi formare profesională), în 2020, în creştere de la 4,7 milioane în 2019.