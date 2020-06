Alegerea intre avion si microbuz pentru transport international de persoane!

Ziare.

Atunci cand doresti sa calatoresti intr-o vacanta, sau pentru o problema medicala, sau chiar sa efectuati o calatorie in interes de afaceri, prima intrebare este cu siguranta, cu ce mijloc de transport persoane sa calatoresc, dar sa imi ofere confortul si siguranta de care am nevoie si in plus sa mai economisesc si ceva bani.Desi acum sunt destul de multe optiuni de a calatori, practic puteti alege avionul, masina personala sau o companie de transport persoane international cu microbuzul sau autocarul.Desi transportul cu avionul este din ce in ce mai preferat de majoritatea oamenilor datorita timpului scurt de calatorie, nu intotdeauna este solutia potrivita. Preturile sunt extrem de mari mai ales daca te decizi sa iti cumperi biletul pentru calatorie intr-un timp foarte scurt, iar aeroporturile sunt de cele mai multe ori la distanta foarte mare de locurile in care doresti sa ajungi, ceea ce cu siguranta presupune alte costuri suplimentare pentru a ajunge la destinatie si cantitatea de bagaje este limitata.Daca optati sa calatoriti cu masina personala, desi vi se pare mai comod si aceasta optiune are dezavantajele ei. In primul rand oboseala daca alegeti sa calatoriti singur pentru ca drumul este destul de lung si stresul datorita necunoasterii drumului.De ce sa alegi, firma de transport persoane Romania Germania si retur Desi in ultima perioada s-au infiintat destul de multe companii care fac transport international, WalTrans ofera clientilor sai transport persoane, transport de colete si autoturisme pe platforma in cele mai sigure si confortabile conditii de calatorie catre Austria, Germania, Belgia, Olanda si retur. In cei peste 11 ani de experienta in transport international de persoane, compania ofera clientilor sai vouchere de calatorie, reduceri pentru grupurile de persoane, studenti si pensionari. In pretul biletului de calatorie este inclus si un bagaj de 50 de kg, iar transportul se realizeaza de la adresa la adresa cu cele mai moderne microbuze si autocare dotate cu scaune individuale si rabatabile, wifi, sisteme audio-video si multe altele. Transportul coletelor din si catre Germania se efectueaza cu dube special create pentru ca pachetele dumneavoastra si chiar cele cu alimente perisabile sa ajunga in cele mai bune conditii.Echipa WalTrans este compusa din soferi profesionisti in transportul de persoane, experienta in condus pe timpul noptii si care dau dovada mereu de o permanenta amabilitate fata de toti clientii. Waltrans efectueaza curse saptamanale, iar transportul se realizeaza numai de la adresa la adresa, iar preturile variaza in functie de distantele parcurse.