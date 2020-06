Ordin MS: Pacientii vor fi primiti la tratament balnear cu programare telefonica si dupa un triaj. Vor purta masca, iar salile de asteptare si cabinetele trebuie dotate cu dezinfectanti

Ziare.

Ministerul Sanatatii a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost publicat, in Monitorul Oficial, Ordinul ministrului Sanatatii privind masurile necesar a fi implementate in cadrul unitatilor care desfasoara activitati de tratament balnear.Astfel, pacientii care vor beneficia de tratament in unitatile balneare vor fi programati si informati privind regulile de distantare sociala, siguranta si igiena care trebuie respectate. Pentru programare, unitatea balneara are obligatia efectuarii unui triaj telefonic al pacientilor. De asemenea, programarile vor fi realizate cu evitarea, pe cat posibil, a contactului intre pacienti.La intrarea in unitatea balneara se va face in mod obligatoriu un triaj epidemiologic de catre un asistent medical instruit. "Triajul epidemiologic consta in masurarea temperaturii cu termometrul noncontact, iar temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3 grade Celsius. In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3 grade Celsius, se recomanda repetarea masurarii temperaturii dupa o perioada de 2-5 minute de repaus. Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/si prezenta de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute, pacientii nu sunt primiti in incinta unitatii balneare si li se anuleaza in mod obligatoriu programarea. Totodata unitatea balneara le va recomanda acestora sa ia legatura cu medicul de familie", a aratat MS.De asemenea, pacientii care intra la consultatie/tratament balnear sunt obligati sa completeze o declaratie pe propria raspundere cu privire la virusul SARS-CoV-2. Potrivit documentului, unitatea balneara se va asigura ca pacientii care intra la consult/tratament poarta masca de protectie si protectie pentru incaltaminte.Personalul cabinetului medical si al bazei de tratament va fi echipat corespunzator cu echipamentul obisnuit in activitatea medicala, conform normativelor in vigoare, cu precizarea ca manusile vor fi schimbate la fiecare pacient consultat/tratat.Totodata, un medic specialist desemnat de catre unitatea balneara va efectua un instructaj specific pentru fiecare categorie de personal privind programul de lucru, desfasurarea activitatilor specifice functiei, respectarea circuitelor, folosirea echipamentului de protectie."In cadrul unitatii balneare/cabinetelor medicale individuale receptia va functiona cu un singur angajat pe tura, cu mijloace de protectie (viziera sau panou transparent, halat de protectie, manusi de unica folosinta). Pentru accesul personalului in unitatea balneara se recomanda, atunci cand este posibil, ca intrarea sa se realizeze printr-o cale de acces diferita de cea a pacientilor. La intrarea personalului in tura se va realiza termometrizarea acestuia de catre o persoana desemnata in acest sens. Totodata, personalul unitatii balneare are obligatia de a curata si dezinfecta incaltamintea de la intrarea si iesirea din tura", a mentionat MS.Totodata, se recomanda pe cat posibil evitarea contactului intre personalul unitatii balneare, cu mentinerea distantei de 2 metri in timpul interactiunilor profesionale. Conform documentului, personalul care efectueaza proceduri de tratament se va spala in mod obligatoriu cu apa si sapun minimum 20 de secunde si isi va dezinfecta corespunzator mainile si antebratele inainte si dupa efectuarea fiecarui tratament.Salile de asteptare trebuie sa fie dotate cu recipiente cu substante dezinfectante pentru pacienti si se recomanda ca in sala de asteptare sa fie un singur pacient, care urmeaza sa fie consultat/tratat, iar in cazul in care sunt mai multi, unitatea balneara va asigura o distanta minima de 2 m intre acestia.Totodata, este recomandata introducerea unui interval de timp de minimum 15 minute intre consultatii in scopul aerisirii si efectuarii dezinfectiei cabinetului si instrumentarului acestuia, precum si schimbarii echipamentului medical acolo unde este cazul. Accesul in cabinetele de consultatii si tratament fizic nu este permis pacientilor insotiti de apartinatori, cu exceptia pacientii cu dizabilitati care au nevoie de insotitor, pacientii minori sau pacientii cu afectiuni grave care obtin acceptul medicului curant."De asemenea, in sala de kinetoterapie si in celelalte incaperi folosite pentru tratament fizic se va efectua distantarea echipamentelor la 1,5-2 metri unul de altul, eventual amplasate in zigzag daca spatiul permite. In incaperile mentionate vor beneficia de tratament maximum doi pacienti concomitent impreuna cu terapeutul, cu respectarea distantei de 2 metri", a mai aratat MS:Potrivit reglementarilor, in cazul salilor de kinetoterapie/tratament fizic cu suprafete mai mari de 12 mp, pot beneficia de tratament multi pacienti cu respectarea urmatoarelor conditii: distantarea echipamentelor la 1,5-2 metri unul de altul, alocarea a 4 mp/pacient, iar kinetoterapeutul coordoneaza grupul respectand distanta de 2 metri dintre pacienti.De asemenea, la sfarsitul fiecarei proceduri de kinetoterapie/tratament fizic, salile si echipamentele vor fi dezinfectate. Este contraindicata efectuarea procedurilor de aerosoloterapie si, respectiv, hidrotermoterapie in spatiu inchis. Conform Ordinului MS, se recomanda ca procedurile fizice care vor fi urmate de pacient de catre medicul curant sa tina cont si de mijlocul de deplasare a pacientului de la domiciliu la baza de tratament.Ordinul MS prevede ca in cabinete/sali de tratament/holuri/grupuri sanitare se vor amplasa recipiente cu dezinfectanti. Bagajele pacientilor se vor depozita in compartimentele special destinate, compartimente ce vor fi dezinfectate dupa eliberare, sau se vor depozita intr-un spatiu bine delimitat in saci de unica folosinta etichetati cu numele pacientului. In receptia unitatii balneare, in salile de asteptare, se afiseaza in locuri vizibile instructiuni cu privire la regulile de conduita si circuitele impuse pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in vigoare."Personalul unitatii balneare va fi obligat sa se spele frecvent pe maini cu apa si sapun si sa utilizeze solutii dezinfectante. De asemenea, este obligatorie dezinfectia regulata a cabinetelor medicale, spatiilor destinate pacientilor (cai de acces, sala de asteptare, receptie, toaleta, vestiare, clante, manere, balustrade), mobilierului din sala de asteptare etc. cu dezinfectant de suprafata conform reglementarilor in vigoare. Este obligatorie aerisirea salilor de consultatie/tratament dupa fiecare pacient, fiind obligatorie dezinfectia tuturor dispozitivelor medicale, conform recomandarilor producatorului. Sunt obligatorii schimbarea regulata a mastii de protectie si a manusilor conform regulilor in vigoare, curatarea si dezinfectarea vizierei cand este cazul", a mai aratat sursa citata.