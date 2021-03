Zeci de blocuri din Sectorul 6 ar putea fi reabilitate cu 21 de milioane de euro. Ciucu vrea sa ia imprumut de la Banca de Investitii

Scandal in Sectorul 1 pe reabilitarea blocurilor

Un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a seditei Consiliului Local de vineri."Se aproba contractarea directa a unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana de Investitii in valoare totala de pana la 21.050.000 euro (sau echivalent in lei), in baza garantiilor proprii, cu maturitate de pana la 22 de ani, din care perioada de tragere de pana la 3 ani si o perioada de gratie de pana la 5 ani pentru fiecare transa trasa din finantarea rambursabila (imprumutul) contractata, potrivit termenilor de referinta (term sheet) comunicati de Banca Europeana de Investitii in data de 22 decembrie 2020", stipuleaza proiectul de hotarare.Conform acestuia, contractarea si garantarea imprumutului se face pentru finantarea si/sau cofinantarea masurilor de eficienta energetica ce se vor implementa la 85 de blocuri de locuinte din sector in perioada 2020-2022.Garantarea imprumutului se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 6 si/sau cu o garantie asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Sectorului 6.Proiectul prevede imputernicirea primarului sa negocieze termenii si conditiile finantarii externe rambursabile si sa semneze imprumutul.Conform raportului de specialitate al proiectului, cele 85 de blocuri de locuinte au 9.416 apartamente."Avand in vedere bonitatea Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti , precum si necesitatea structurarii imprumutului astfel incat presiunea pe bugetul local in anii ce urmeaza sa fie minima, contractarea unei finantari BEI reprezinta solutia optima de asigurare imediata a resurselor, tinand cont de importanta Programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte (...) Avantajele finantarilor BEI sunt reprezentate de: costuri avantajoase, perioade de creditare superioare finantarilor interne (22 ani), obtinerea unei perioade de tragere/gratie de pana la 5 ani, relatia cu un partener extern care se bucura de o reputatie internationala la cel mai inalt nivel", mai stipuleaza sursa citata.Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand a verificat stadiul lucrarilor de reabilitare termica ale blocurilor , identificand multe nereguli: "contracte dubioase, sume mari de bani, lucrari de mantuiala"."Am mers cu angajatii din primarie si cu constructorii sa verific cum arata un bloc proaspat reabilitat termic. Reabilitarea termica a blocurilor nu este gratis. E platita din banii nostri, ai comunitatii. Cu bani multi. Si exista multe nereguli la acest capitol: contracte dubioase, sume mari de bani, lucrari de mantuiala si functionari publici care semneaza receptii fara sa verifice temeinic totul. Anumite firme de constructii si-au batut joc de cetateni. Vor plati pentru asta. Va asigur ca voi merge personal sa verific aceste reabilitari si nu vom semna receptia daca lucrarile nu sunt conforme", a scris Clotilde Armand.