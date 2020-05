ANPC a dat amenzi de peste un milion de lei comerciantilor de jucarii

lipsa mentionarii pe eticheta a numelui, denumirii comerciale inregistrate sau marcii inregistrate a producatorului si/sau a importatorului, precum si adresa la care acestia pot fi contactati;

lipsa mentionarii numarului unic de inregistrare pe jucarie, pe ambalaj sau in documentele insotitoare;

lipsa aplicarii in mod vizibil, lizibil si de nesters a marcajului de conformitate CE;

nerespectarea cerintelor esentiale de siguranta si lipsa avertismentelor generale (sau lipsa traducerii acestora in limba romana);

comercializarea unor jucarii care au facut obiectul notificarilor RAPEX;

nerespectarea prevederilor legale in cazul promotiilor;

practici incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii;

lipsa afisarii preturilor si/sau afisarea intr-o forma echivoca;

neafisarea orarului de functionare si a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;

lipsa traducerii in limba romana a elementelor de identificare si caracterizare.

sa achizitioneze jucarii numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care vor avea neaparat nevoie in caz de reclamatie;

sa aleaga intotdeauna jucarii potrivite pentru varsta copilului, capacitatile si aptitudinile sale;

jucariile trebuie sa fie insotite de avertismente generale privind grupa de varsta recomandata care ajuta la alegerea jucariei;

sa stie ca jucariile care nu sunt destinate unui grupe de varsta specifice pot sa ii raneasca;

sa nu cumpere jucarii cu parti mici, detasabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece acestia au tendinta sa bage jucariile in gura si pot sa se inece cu partile mici;

sa respecte atentionarile referitoare la jucariile nerecomandate copiilor sub 36 de luni;

sa verifice existenta instructiunilor de utilizare si a avertismentelor specifice, insotite de indicatii privind precautiile in utilizare pentru anumite categorii de jucarii;

acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu in limba romana;

sa respecte intocmai aceste instructiuni si precautii.

Autoritatea precizeaza ca, in perioada 27-28 mai 2020, a derulat o ampla campanie la nivelul intregii tari, fiind verificati 472 de operatori economici, iar la 336 din ei, reprezentand 71,2 % din totalul celor controlati, depistandu-se abateri de la normele in vigoare. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 379 de sanctiuni, din care 177 avertismente si 202 amenzi contraventionale, in valoare totala de 1,089 milioane lei.De asemenea, au fost dispuse masuri de oprire temporara de la comercializare pentru nerespectarea cerintelor de marcare/etichetare, pentru jucarii in valoare de 253.367 lei lei si masuri de oprire definitiva, pentru nerespectarea cerintelor esentiale de siguranta, pentru jucarii in valoare de 325.061 lei.Potrivit ANPC, cele mai intalnite abateri constatate sunt:Pentru consumatorii care achizitioneaza jucarii direct din magazine, ANPC are urmatoarele sfaturi:Orice reclamatie legata de o jucarie achizitionata trebuie semnalata mai intai vanzatorului/magazinului de la care a fost cumparata si in caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.ANPC ii asigura pe consumatori ca, prin supravegherea atenta si permanenta a pietei, are grija ca sanatatea, viata, precum si drepturilor lor sa fie mereu protejate