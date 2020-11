ANPC a retras de pe piata mastile neconforme. Raportul cu neregulile constatate pleaca spre Parchetul General

"Asa cum am mai spus, protejarea populatiei este prioritara. De aceea, romanii au dreptul sa stie ca ne preocupam de acest aspect si, cu ajutorul celor de la ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, n.r.), supraveghem piata pentru siguranta fiecaruia dintre noi.(...) Mesajul meu pentru cetateni: mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre cei de la ANPC si, mai mult chiar, au fost aplicate si amenzi celor care nu au respectat legea. Nu ascundem sub pres nimic, asa cum sunt obisnuiti social democratii sa faca! Romanii trebuie sa stie ca sunt protejati. Si, repet, ii indemn pe romani sa caute masti produse in Romania, pentru ca sunt de calitate, sunt autorizate, sunt acreditate si sunt cele mai bune de pe piata! Raportul neregulilor constatate si sanctionate de comisarii ANPC pleaca spre Parchetul General", a precizat ministrul.Virgil Popescu a declarat miercuri ca jumatate dintre mastile aflate pe piata nu protejeaza impotriva Covid, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comerciantii sa precizeze acest lucru in cazul produselor neconforme.El a semnalat ca, in urma controalelor facute de ANPC, s-au gasit nenumarate nereguli."Sunt dezamagit de calitatea mastilor de protectie aflate pe piata in acest moment. Daca va spun ca jumatate din mastile care se gasesc la comercializare, in momentul de fata, in retelele de distributie - hypermarketuri, farmacii, depozite, la importatori - nu respecta, adica nu ne protejeaza, ati zice ca exagerez, dar asta este realitatea. Vreau sa dau un mesaj foarte clar ca acest lucru trebuie sa inceteze. Nu putem sa acceptam sa fie puse la comercializare masti care nu protejeaza populatia", a spus Popescu.Potrivit acestuia, ANPC a dat amenzi de 18 milioane de lei unor comercianti care aveau la raft astfel de masti neconforme.