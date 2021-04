"Sarea ascunsa" din bucate, un pericol pentru sanatate. Topul bolilor cauzate de sarea consumata in exces

"Sarea ascunsa" din bucate

Specialistii atrag atentia ca lipsa educatiei si obsesia pentru gustul traditional sarat aduc cu sine o serie de probleme medicale, de la insuficienta cardiaca la boli grave de rinichi si obezitate, iar pentru a estompa acest fenomen expertii afirma ca este necesar un cadru legislativ prin care sa fie controlat nivelul de sare din alimentatia zilnica.Solnita nu trebuie sa mai fie pe masa romanului. "Este greu sa schimbi anumite obieceiuri, mai ales cand ele sunt legate de placerea de a manca, dar oamenii trebuie sa inteleaga ca un consum exagerat favorizeaza, printre altele, aparitia obezitatii, a hipertensiunii arteriale si a bolilor de rinichi. Indirect, folosirea exagerata a sarii creste pofta de mancare", a explicat un nutritionist pentru Ziare.com.Foarte putini romani sunt familiarizati cu conceptul de "sare ascunsa" care se regaseste in cele mai multe produse de pe piata romaneasca. Concret, romanii au impresia ca mananca corect, dar nu este asa. Asta pentru ca sarea ascunsa exista in mezeluri, in sunca, in paine, in muraturi, in masline si in mancarea semipreparata.Tocmai din acest motiv, reglementarea consumului de sare prin lege ar fi de bun augur pentru ca i-ar obliga pe producatorii de alimente si pe cei din industria restaurantelor sa fie mai responsabili, nu sa fie interesati strict de vanzari."Consumul de sare a venit ca un bulgare de zapada. Comparativ cu alte state europene, noi stam foarte rau, e o situatie specifica Europei de Est. Totusi, consumul exagerat de sare explica indicatorii alarmanti de obezitate si boli de inima din ultimii ani", a explicat Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.O alta problema, spune specialistul, e legata de etichetarea neconforma a produselor care intra in magazinele din tara. "Nu toti producatorii trec pe eticheta compozitia produsului. Este nevoie de campanii de constientizare, de educare si de monitorizare, mai ales in invatamantul prescolar, pentru ca de acolo trebuie sa incepem", a punctat Mierlea.Legat de spoturile difuzate la televizor, care ii informeaza pe oameni asupra riscurilor la care se supun in conditiile in care consuma sare sau zahar in exces, specialistii arata ca acestea nu mai sunt luate in seama de populatie."Au aceeasi forma de ani de zile, dar ar trebui adaptate an de an, deja nu mai au niciun efect asupra celor care le vad", a conchis specialistul.Medicii arata ca un consum excesiv de sare sta la baza multor afectiuni, agravate de retentia de apa. Printre acestea se numara:- insuficienta cardiaca- hipertensiune arteriala- hipertrofie ventriculara stanga- afectiuni ale rinichilor- pietre la rinichi- edem- cancer gastric- osteoporoza- scaderea rezistentei oaselor- accident vascular cerebral- obezitatePrincipalele boli cu care se confrunta romanii sunt hipertensiunea, hepatitele si diabetul, arata cifre de la nivelul Ministerului Sanatatii, culese in urma unei anchete populationale. Principalii factori de risc identificati la populatia Romaniei implica boli cardiovasculare, diabet, ciroza sau diferite tipuri de cancer.In urma acestei evaluari s-a descoperit ca populatia Romaniei consuma excesiv sare, media nationala fiind de 53,8%, dar si alcool, media nationala fiind 16,4%, iar barbatii consuma de cinci ori mai mult decat femeile. In ce priveste consumul de tutun, acesta este specific pentru 20,4% din populatia tarii, fiind mai frecvent in randul tinerilor.