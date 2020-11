O femeie a vrut sa cumpere de Black Friday trei televizoare identice, dar eMAG a refuzat sa-i vanda produsele. Cazul a ajuns la Protectia Consumatorului si in instanta

Procesul

O femeie din Bucuresti care a vrut sa cumpere, cu ocazia campaniei Black Friday din 2019, trei televizoare Samsung si o combina frigorifica LG a comandat produsele online, optand sa le ridice de la showroom-ul Titan, unde urma sa faca plata printr-un eco-voucher, oferit de Primaria Capitalei in cadrul "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere".eMAG a refuzat sa ii vanda femeii produsele comandate, invocand articolul din regulamentul campaniei Black Friday care prevede ca. Acelasi regulament mai prevede ca "pentru comenzile care nu respecta aceasta regula, compania isi rezerva dreptul de a livra doar cate un produs din acelasi model".Nemultumita ca eMAG a refuzat sa ii vanda toate cele trei televizoare, femeia a reclamat compania de comert online la Protectia Consumatorului. In urma sesizarii, ANPC a amendat compania care detine eMAG, aratand ca este ilegala conditionarea vanzarii cate consumator de achizitionare a unui produs intr-o cantitate impusa.Compania care detine eMAG a contestat sanctiunea ANPC in instanta, aratand ca articolul de lege care prevede canu este aplicabila in acest caz.eMAG a aratat ca articolul de lege in baza caruia a fost aplicata amenda se refera la situatiile in care un comerciant refuza sa vanda un produs catre un consumator, daca acesta din urma nu achizitioneaza o anumita cantitate stabilita de comerciant. Exemplu: iti vand produsul X daca-mi cumperi o cantitate Y.Compania care detine site-ul de comert online a mai aratat ca Protectia Consumatorului "a schimbat sensul acestui text legal astfel incat sa poata justifica o sanctionare a societatii"., a mai aratat eMAG in instanta.In 7 octombrie 2020, Judecatoria Sectorului 3 a admis cererea companiei care detine eMAG si a dispus anularea sanctiunii aplicate de Protectia Consumatorului. Motivarea sentintei nu a fost inca redactata.Cazul romanului care a dat in judecata eMAG nemultumit de culoarea produsuluiDupa editia din 2018 a Black Friday, un roman a dat in judecata eMAG pentru ca a comandat o geaca de ski albastra, iar in final a ajuns sa primeasca o geaca verde pentru ca in stoc nu mai erau albastre.Potrivit Adevarul , barbatul a considerat ca responsabila de aceasta situatie este compania care detine siteul eMAG si a dat in judecata societatea, cerand daune de 3.391 de lei (reducerea de care a beneficiat la achizitia produsului).Barbatul a aratat ca prejudiciul creat de eMAG a constat in aceea ca "a fost pus in situatia de a nu putea comanda produsele dorite, cu specificatiile avute in vedere, respectiv, geaca de ski sa aiba culoarea bleumarine". Barbatul a mai aratat ca "a facut toate demersurile necesare pentru procurarea produselor comandate direct de la furnizor, fara nicio implicare sau ajutor primit, prin initiativa directa a societatii parate pentru remedierea problemei create de catre aceasta".Potrivit sursei citate, judecatorii au constatat, pe baza probelor de la dosar, ca eMAG "a savarsit fapta ilicita descrisa de reclamant in cererea de chemare in judecata, constand in afisarea pe platforma sa a unor informatii necorespunzatoare realitatii (mentionandu-se ca produsele comandate ar fi "in stoc", desi nu erau)". Totusi, judecatorul a constatat ca reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu, acceptand sa cumpere o geaca de o alta culoare decat cea pe care o voia initial.