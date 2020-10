Consumabile si accesorii pentru un confort sporit in camera de hotel

Indiferent daca vorbim despre produse pentru hoteluri, precum cosmetice hoteliere , prosoape si halate pentru hotel, initiativa de a oferi servicii de calitate este intotdeauna apreciata de cei care se cazeaza. Aceste mici detalii pot face diferenta pe termen lung, deoarece persoanele care au avut o experienta placuta cu un anumit hotel sau cu un hotel care apartine unui lant mai mare HoReCa, cu siguranta se va intoarce si a doua oara.Niciodata nu trebuie subestimata impresia pe care o lasa produsele de calitate folosite in spatiul hotelier, fie ca vorbim despre un halat calitativ , un prosop delicat la atingere, cosmeticele profesionale pentru ingrijirea pielii si dus sau chiar o pereche confortabila de papuci pentru hotel . Toate acestea cantaresc mult in ochii oaspetilor care se cazeaza la hotel.Miciile gesturi, impreuna cu o curatenie si igiena perfecte, pot schimba intr-adevar imaginea hotelului, insa si atitudinea angajatilor are un rol important. Un hotel care nu a mai fost renovat de-a lungul anilor si care isi arata varsta nu este foarte atragator pentru oaspeti. O investitie in mobilier nou, reimprospatarea peretilor cu lavabil si produsele calitative sunt necesare pentru pastrarea unei imagini impecabile.Mai mult decat atat, oferirea unui customer service excelent, dublat de un raspuns prompt prentru rezolvarea oricarei situatii sau probleme sunt factori care fidelizeaza clientii, stiind ca acestia se pot baza pe suportul personalului.Atunci cand o persoana calatoreste in interes de afaceri, camera de hotel devine foarte importanta. Aceasta ar trebui sa dispuna de o zona de lucru placuta si desigur, de conectivitate la internet wireless. In plus, un televizor cu ecran mare, un ibric de cafea si alte facilitati precum un mini frigider, vor fi apreciate de toti oaspetii. De asemenea, pentru calatoriile de munca, majoritatea oaspetilor isi doresc sa calatoreasca cu un bagaj cat mai mic si de aceea, este esential sa stie ca se pot baza pe consumabilele si cosmeticele hoteliere oferite, fara sa fie nevoie sa plece de acasa cu sampon, gel de dus, sapun, crema de fata, balsam sau masca de par, uscator de par, kit-uri dentare sau de barbierit si multe alte elemente, care ar trebui sa fie puse la dispozitia clientilor in camera de hotel.Atunci cand iti insusesti responsabilitatea de a oferi servicii hoteliere calitative, trebuie sa ai in vedere o gama larga de produse pentru hoteluri pe care sa le pui la dispozitie oaspetilor, precum halate, creme de corp, sapun lichid si alte accesorii. Astfel, clientii vor avea incredere in serviciile oferite, vor reveni si vor recomanda cu drag locatia.