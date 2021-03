Explicatiile unui judecator pentru iertarea unui sofer prins cu alcoolemie: "Putea proveni in urma consumului de alimente"

Argumentele judecatorului

Barbatul a contestat sanctiunile primite in 17 iunie 2020, din partea unui agent de politie rutiera, si a primit o solutie pozitiva din partea Judecatoriei Alba Iulia. IPJ Alba a contestat, insa, hotararea instantei de fond astfel incat soferul mai are de asteptat pana sa fie absolvit definitiv. Acesta a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 1.305 lei si cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile. In plangerea contraventionala, petentul (V. Marius) a sustinut ca in acea zi nu a consumat deloc bauturi alcoolice. "A mai aratat ca in cuprinsul procesului verbal sunt facute mentiuni la rubrica << mentiuni contravenient >> care nu ii apartin, iar organul de politie nu i-a adus la cunostinta dreptul de a se prezenta pentru recoltare de probe de sange.Mai mult, a solicitat agentului constatator sa ii fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, insa acesta a refuzat. Fata de aceasta imprejurare, petentul a aratat ca s-a deplasat la sediul Politiei pentru a i se recolta probe biologice, insa si de aceasta data a fost refuzat de agentul constatator. Drept urmare, petentul a inteles sa apeleze serviciul 112", se precizeaza in hotararea Judecatoriei, cu referire la sustinerile soferului sanctionat. IPJ Alba a cerut respingerea plangerii , iar pe motiv ca fapta pentru care petentul a fost sanctionat contraventional, respectiv pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice (0,03 mg/l alcool pur in aerul expirat), a fost constatata legal, in urma testarii cu aparatul etilotest marca Drager.Politia a mai sustinut ca pentru a fi intrunite elementele constitutive ale contraventiei nu este necesara stabilirea cu exactitate a concentratiei de alcool in aerul expirat.Instanta de judecata a avut, insa, in final, o pozitie diferita fata de cea a Politiei "Ca situatie de fapt, in procesul verbal de contraventie contestat s-a retinut in sarcina petentului ca in data de 17.06.2020, ora 19:48 a condus autoturismul marca (...), in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,03 mg/l alcool pur in aerul expirat. La rubrica << mentiuni contravenient >> din cuprinsul procesului verbal a fost mentionat faptul ca petentul nu a dorit recoltarea de probe de sange.Cu toate acestea, petentul a facut dovada ca ulterior incheierii actului constatator s-a deplasat la sediul Politiei, solicitand sa i se recolteze mostre biologice, astfel incat sa poata sa isi probeze nevinovatia. Intrucat aceasta incercare a fost sortita esecului, petentul a apelat serviciul 112 cu scopul de a obtine deplasarea sa la unitatea medicala in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange", sustine magistratul care a judecat plangerea.In acest context, avand in vedere concentratia foarte mica de alcool indicata de aparatul etilotest , care, in opinia judecatorului, "putea fi evidentiata si in urma consumului altor alimente (iar nu neaparat a bauturilor alcoolice) si tinand cont de atitudinea petentului, care a relatat ca in ziua respectiva nu a consumat bauturi alcoolice si a facut demersuri pentru a-si dovedi sustinerile", instanta a apreciat ca planeaza un dubiu asupra exactitatii masuratorii realizate cu aparatul etilotest."Existand un dubiu cu privire la unul din elementele constitutive ale contraventiei si implicit, cu privire la existenta vinovatiei, acesta va profita contestatorului in temeiul principiului de drept in dubio pro reo. Infaptuirea justitiei cere ca judecatorii sa nu se intemeieze, in hotararile pe care le pronunta, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobandita pe baza de probe decisive, complete, sigure, in masura sa reflecte realitatea obiectiva (fapta supusa judecatii).In consecinta, instanta apreciaza ca in conditiile existentei dubiului cu privire la faptul ca in momentul conducerii autovehiculului de catre petent acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice, cele retinute in procesul verbal contestat cu privire la incalcarea de catre petent a normelor privind circulatia pe drumurile publice sunt lipsite de suport factual si probator", astfel a concluzionat magistratul hotararea prin care a dat dreptate soferului.