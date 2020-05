Hotelurile si restaurantele vor sa reduca tarifele, nu sa le creasca - anunta patronatele

Ziare.

"Pentru aceasta vara, niciun coleg de-al meu nu si-a propus sa mareasca tarifele in ceea ce priveste prestatiile de servicii turistice. In hotelarie, in serviciile turistice, la pensiuni, la hoteluri, pe litoral, in balnear, nimeni nu si-a propus sa mareasca tarifele, dimpotriva, si-au propus sa faca, pe anumite perioade, oferte speciale cu scaderea tarifelor", a afirmat reprezentantul Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc.La randul sau, reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Octav Dura, a precizat ca membrii acestei asociatii se gandesc sa opereze scaderi de preturi si nu scumpiri."Nici noi nu ne-am gandit la acest lucru, dimpotriva, ne gandim la scaderi", a mentionat reprezentantul organizatiei mentionate.Seful Directiei Generale Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Razvan Pirjol, a sustinut ca Guvernul va sustine financiar investitiile facute in domeniul turistic pentru prevenirea raspandirii coronavirusului."Guvernul, prin Ministerul Economiei, va sustine partial sau total acele investitii obligatorii in urma restrictiilor impuse de catre criza covid, tocmai pentru a veni in sprijinul mentinerii preturilor, pentru o protectie atat a operatorilor, cat si a clientilor pe care acestia ii vor avea", a mentionat Razvan Pirjol.Citeste si Nelu Tataru: De la 15 iunie, ne gandim la deschiderea plajelor