Sefi la Protectia Consumatorilor prinsi luand mita de la agenti economici. In schimb, ii lasau sa vanda alimente expirate

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26 mai 2021, a inculpatilor:BOBOC DUMITRU-CONSTANTIN, comisar superior in cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de: luare de mita , in forma continuata,- fals intelectual, in forma continuata,ZAMFIR PAUL-CONSTANTIN, comisar superior in cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata.In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:In perioada februarie - aprilie 2021, cei doi inculpati, in calitatile mentionate mai sus, ar fi pretins si primit de la mai multi agenti economici sume de bani si alte foloase necuvenite in valoare totala de 2.350 lei pentru a nu aplica amenzi contraventionale ori pentru a favoriza agentii economici la efectuarea de controale, prin atestarea unor aspecte necorespunzatoare realitatii, respectiv faptul ca nu au fost constatate nereguli la societatile verificate.Spre exemplu, unul dintre operatorii economici controlati, ce presta servicii de alimentatie publica, isi desfasura activitatea cu incalcarea dispozitiilor Ordonantei nr. 21/ din 21 august 1992, republicata, privind protectia consumatorilor, in sensul ca utiliza produse expirate, conditiile de munca erau insalubre, lipsea autorizatia de functionare emisa de catre D.S.P. Arges, etc.La data de 27 mai 2021, inculpatii Boboc Dumitru-Constantin si Zamfir Paul-Constantin urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Arges cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.Anterior, in aceeasi zi, procurorii anticoruptie, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au efectuat perchezitii domiciliare in opt locatii situate pe raza judetelor Arges si Valcea, din care doua erau la sediul unei institutii publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice.In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie.Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.