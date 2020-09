Motivele pentru care Ministerul Sanatatii vrea sa limiteze consumul bauturilor energizante in randul tinerilor: "Multe ingrediente continute sunt insuficient studiate"

Probleme cu presiunea arteriala

Astfel, efectele consumului acestor bauturi sunt inducerea starii de anxietate, tulburari de somn, palpitatii, cresterea tensiunii arteriale, ameteli, stare de greata, deshidratare, cresterea riscului de aparitie a diabetului.Pozitia Ministerului Sanatatii face parte din argumentele ce justifica un proiect legislativ prin care comercializarea acestor bauturi ar fi interzisa persoanelor sub 18 ani."Aceste bauturi nu au un beneficiu terapeutic si multe ingrediente continute sunt insuficient studiate sau monitorizate ca impact asupra consumatorului. Lipsa de cunostinte privind farmacocinetica acestor substante din bauturile energizante, combinata cu studiile privind toxicitatea lor, ridica problema unor posibile reactii adverse serioase in cazul consumului abuziv.", sustin expertii ministerului.Mai mult, potrivit expunerii de motive, persoanele care nu consuma regulat cafea sau alte bauturi cu cafeina pot inregistra o crestere a presiunii arteriale sistolice mult mai rapid in urma consumului de bauturi energizante."Depedenta de cafeina este mult mai puternica decat in cazul consumatorilor de cafea. Prin expunerea repetata la cantitati mari de cafeina, organismul va experimenta simptome de sevraj atunci cand nu mai primeste substantele continute in bauturile energizante", se arata in documentul citat.Mai mult, potrivit oficialilor din Ministerul Sanatatii, in multe cazuri consumul acestor bauturi este asociat cu consumul de alcool, ceea ce ar reprezenta o combinatie si mai periculoasa."Consumul de bauturi energizante in combinatie cu alcoolul este cat se poate de periculos, deoarece efectul stimulant mascheaza reactiile organismului la o cantitate mare de alcool, si astfel intervine perceperea eronata a starii de ebrietate.Cercetari recente arata ca tendinta de asociere a bauturilor energizante cu alcoolul, prin popularitate, imitare si de grup, este in crestere (peste 70% dintre adultii tineri care consuma aceste bauturi le amesteca cu alcoolul), iar riscurile se dubleaza prin potentarea efectului si adictie. Conform Sistemului national de statistica a intoxicatiilor din SUA, intre 2010 si 2011, au fost inregistrate 4854 apeluri catre centrele de informare privind 2 intoxicatiile legate de abuzul de bauturi energizante, dintre care 40% se refereau la amestecul de alcool si energizant", arata sursa citata.Potrivit Ministerului Sanatatii, bauturile energizante se incadreaza in categoria bauturilor consumate in special de tineri si copii, cu o frecventa in crestere in ultimii ani. Intr-un studiu EFSA din 2013 se arata ca 30% dintre adulti, 68% dintre adolescenti si deja 18% dintre copii cu varsta sub 10 ani consuma diverse tipuri de bauturi energizante.Institutul National de Sanatate Publica, in colaborare cu DSP-urile judetene, a realizat in anul 2016, studiul de perceptie a populatiei din grupe de varsta vulnerabile (ca si consumatori ) cu privire la bauturile energizante comercializate in Romania."Rezultatele studiului releva cifre ingrijoratoare, o parte dintre acestea fiind enumerate mai jos: Din raspunsul participantilor la studiu a rezultat ca 74% dintre subiectii avand varsta de 16-18 ani si 42% din cei cu varsta peste 55 ani au consumat bauturi energizante. In cazul ambelor loturi, un procent important din cei care nu au consumat bauturi energizante, considera ca acestea pot dauna sanatatii (53% din subiectii cu varsta intre 16- 18 ani si 47% din respondentii cu varsta peste 55 ani).In ambele cazuri, frecventa consumului ocazional (de cel mult 5 ori pe an) este de 44- 45%, in schimb un procent mai mare de adolescenti consuma in mod frecvent bauturi energizante (saptamanal) (23% fata de 8% in cazul persoanelor din grupa de varsta peste 55 ani). In cazul ambelor loturi studiate, majoritatea celor care au consumat bauturi energizante au raspuns ca niciodata nu au consumat mai mult de o doza", se arata in documentul citat.Din datele raportate la INSP, in perioada 2014-2016, numai la nivelul municipiului Bucuresti s-au inregistrat un numar de 15 cazuri de intoxicatii cu bauturi energizante la copii cu varste cuprinse intre 1 an si 17 ani. Dintre aceste cazuri, 2 copii au asociat consumul de bauturi energizante cu alcoolul. Cazurile raportate in aceasta perioada au necesitat una pana la 4 zile de internare. Un numar de 13 cazuri (86,6%) s-au inregistrat la adolescenti - 15-17 ani - si au fost reprezentate prin consum voluntar (nu accidental). In fapt, aceasta este varsta cea mai vulnerabila in cazul consumului unor astfel de produse.Un proiect de Hotarare de Guvern, pus in dezbatere publica pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, prevede interzicerea comercializarii bauturilor energizante minorilor, precum si interzicerea comercializarii in automate, cu exceptia celor aflate in spatiile de birouri.Proiectul prevede interzicerea comercializarii bauturilor energizante atat prin automate dar si in unitatile de invatamant sau in spitale."Art. 3. (1) Se interzice comercializarea bauturilor energizante persoanelor cu varsta sub 18an, inclusiv prin comertul online si/sau alte metode de vanzare la distanta.(2) Se interzice comercializarea bauturilor energizante prin automate, cu exceptiacelor amplasate in cladirile cu destinatie exclusiva spatiilor pentru birouri.(3) Se interzice comercializarea bauturilor energizante in unitatile sanitare si inincinta unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta acestora", se arata in proiectul legislativ pus in dezbatere de MS.Comerciantii care nu respecta prevederile hotararii de guvern ar putea fi sanctionati cu sume cuprinse intre 5.000 de lei si 25.000 de lei.