O lege pentru sanatatea copiilor din Romania a fost blocata in Parlament. Cine castiga din asta

Ziare.com continua astazi sa va arate modul iresponsabil in care parlamentarii - alesi pentru a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine - iau decizii care dau castig de cauza industriei alimentare, cu pretul sanatatii noastre.

In primul episod v-am relatat despre masurile ineficiente ale Guvernului, care doar se lauda ca le ieftineste romanilor mancarea sanatoasa.

In al doilea episod v-am povestit cum o lege care ar putea salva, anual, mii de romani zace blocata in Parlament, in urma presiunilor facute de producatori asupra unor deputati cu putere de decizie.

In al treilea episod al campaniei noastre v-am aratat cum statul refuza sa aplice o solutie folosita deja cu succes in alte tari europene si care i-ar ajuta pe romani sa deosebeasca, dintr-o privire, alimentele periculoase de cele sanatoase.

Astazi, e momentul sa va aratam cum o mana de parlamentari alesi in functii tocmai pentru a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine impiedica adoptarea unei act normativ care ar putea salva mii de copii de povara unor boli grele, care le scurteaza vietile.

Ads

Zaharul in exces e inamic public. Cat rau face

Dupa zeci de ani de studii, oameni de stiinta din intreaga lume au concluzionat: o alimentatie prea bogata in zahar imbolnaveste. Inainte de toate, din cauza ca, in cantitati prea mari, zaharul ne ingrasa pana la obezitate. Iar aceasta, la randul ei, creste de 7 ori riscul de diabet. In plus, favorizeaza pana si aparitia unor tipuri de cancer.

E oare nevoie sa ne facem griji cu privire la aceste lucruri in Romania? Medicii spun ca da. Motivul: potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si ale Asociatiei Romane pentru Studiul Obezitatii, in tara noastra un adult din 5 si un copil din 4 sunt deja obezi.

In mod normal, intr-o astfel de situatie, statul ar fi trebuit sa ia demult masuri importante.

Cu alte cuvinte, pe langa ample campanii de educatie alimentara pentru intreaga populatie, autoritatile ar fi trebuit sa stimuleze imediat industria alimentara sa scoata pe piata alimente si bauturi cu mai putin zahar.

Ads

Le-ar fi fost suficient autoritatilor noastre sa citeasca studiile medicale internationale - publicate atat in Uniunea Europeana, cat si peste Ocean - ca sa inteleaga ca trebuie sa sustina, inainte de toate, reformularea retetelor pentru bauturi racoritoare cu zahar adaugat.

Iar motivul e unul singur. Chiar daca nu va vine sa credeti, aceste bauturi - foarte apreciate de romani - contin cantitati ingrijorator de mari de zahar.

10 lingurite de zahar in doua inghitituri de suc. Stim, dar nu ne pasa

Pe etichetele sticlelor de Cola si Fanta, spre exemplu, scrie ca in fiecare 100 de ml de bautura se gasesc 10 g de zahar. Cu alte cuvinte, paharul de 400 ml de cola - pe care-l bem pe nerasuflate, la cinema sau la fast-food - contine 40 de grame de zahar. Aceasta cantitate este echivalenta cu nu mai putin de 10 lingurite de zahar cristalizat.

Cat zahar are cola, potrivit informatiilor de pe eticheta. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Ads

Din pacate, pana si bauturile special ambalate pentru copiii mici contin la fel de mult zahar.

Spre exemplu, am gasit o sticla de suc pe ambalajul careia era desenat un catel si una a carei forma incerca sa imite, cel mai probabil, un morcov din desenele animate. Singurul lucru pe care il aveau in comun cele doua bauturi era continutul exagerat de mare de zahar: 10 g la fiecare 100 ml.

Sucurile destinate copiilor mici contin cantitati foarte mari de zahar. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

In aceste conditii, probabil ca pana si parintii care sustin ca s-au facut mari mancand zahar pe paine isi dau seama ca pericolul pe care aceste bauturi il reprezinta pentru sanatatea copiilor lor este unul major. Cu alte cuvinte, daca bea in exces racoritoare cu mult zahar adaugat si ajunge fie obez sau chiar sa sufere de diabet din copilarie, cel mic are mai putine sanse sa creasca sanatos si sa duca o viata normala.

Ads

Situatia nu e una fara iesire, ci dimpotriva. Parte dintre parlamentari au si gasit o solutie viabila pentru a reduce continutul de zahar din bauturile racoritoare. Doar ca alti parlamentari, cu mai multa putere de decizie, au hotarat ca lucrurile merg deocamdata si asa.

In consecinta, reteta bauturilor racoritoare ramane neschimbata, chiar daca asta pune in pericol sanatatea romanilor de toate varstele.

Avem solutia, dar am inchis-o intr-un setar

In 2017, Guvernul a promis ca-i va impozita mai aspru pe producatorii care scot pe piata bauturi racoritoare cu continut mare de zahar. Dar s-a razgandit repede.

In aceste conditii, senatorul Adrian Wiener (USR), de formatie medic, a initiat, anul trecut, un proiect de lege care sa rezolve problema. Mai exact, proiectul presupune ca valoarea accizei platite de producator va creste odata cu cantitatea de zahar adaugata in bautura racoritoare. Acest sistem este numit de specialisti "accizare in banda".

Ads

Practic, producatorii care pun mai putin de 5 g de zahar la 100 ml de racoritoare ar fi scutiti de acciza. In schimb, cei care adauga intre 5 si 8 g de zahar la 100 ml de suc ar plati o acciza de 0,7 lei pe litru.

In cele din urma, aceia care pun peste 8 g de zahar la 100 ml de bautura - cum fac, de fapt, cei mai multi dintre producatori - ar urma sa dea la stat acciza de 1 leu pentru fiecare litru de suc produs.

La prima vedere, am putea crede ca scopul proiectului e acela de a creste preturile bauturilor cu mult zahar. In realitate, insa, lucrurile nu stau deloc asa. De fapt, legiuitorul si-a propus sa-i determine pe producatorii de racoritoare sa scada cantitatea de zahar folosita la obtinerea sucurilor, in incercarea de a evita plata de noi accize.

Sistemul se aplica deja cu succes in cateva state americane, dar si in Marea Britanie si in Franta. In consecinta, de ce nu l-am aplica si noi, chiar de azi, pentru a stopa epidemia de obezitate cu care ne confruntam?

Adrian Wiener: Legea a fost bine primita. Apoi s-a blocat chiar la Comisia de Sanatate

Proiectul de lege al senatorului Adrian Wiener a fost bine primit in Parlament. Cea mai clara dovada este ca a fost sustinut de 81 de parlamentari, de la toate formatiunile politice, incepand cu USR si terminand cu PNL, ALDE, PSD si UDMR.

Practic, n-a fost partid care sa nu vrea sa-i fereasca pe copii de pericolul obezitatii si al bolilor teribile pe care aceasta le favorizeaza.

In consecinta, proiectul de lege a trecut de Senat inca din luna noiembrie 2018. Ulterior, a ajuns pe masa de lucru a deputatilor. Aici a primit parte dintre avize. S-a blocat insa la comisiile raportoare, adica la cea de Sanatate si la cea de Buget-Finante.

Membrii acestor comisii au sustinut ca introducerea noilor accize - desi ar avea rost - ar incalca prevederile Directivei 2018/118/CE. In plus - au mai transmis cele doua comisii - noile taxe ar putea fi discriminatorii. In consecinta, ambele comisii ale Camerei Deputatilor au dat raport negativ proiectului de lege, blocandu-l pe termen nelimitat.

Initiatorul proiectului a declarat pentru Ziare.com ca motivele invocate de deputati nu stau in picioare.

"Cel mai mult ma doare ca argumentele folosite pentru respingerea proiectului nici macar nu sunt ale dumnealor. Sunt copiate, cuvant cu cuvant, din prezentarile industriei (in care activeaza producatorii de racoritoare - n.red.).

Stiu si eu acele argumente, pentru ca am vorbit si eu cu producatorii. Evident, trebuiau si dumnealor (deputatii care au respins proiectul - n.red.) sa invoce o serie de motive pentru a respinge proiectul. La ce va asteptati? Sa spuna ca l-au respins din cauza interventiei producatorilor? N-o puteau spune asa.

Cert este ca proiectul nu incalca nicio norma europeana. Iar sistemul este verificat si se aplica deja in tari din UE.

Ba chiar am vorbit cu parte dintre producatori, care mi-au spus ca - in asteptarea adoptarii legii - aveau deja pregatite noile retete de racoritoare, cu mai putin zahar, care sa le permita sa evite accizarea. E exact ce ne doream pentru romani.

Din pacate, acum, ca legea a fost blocata, evident ca noile retete cu mai putin zahar nu vor fi folosite prea curand, din cauza ca aplicarea lor implica niste costuri in plus pentru producatori", a spus Adrian Wiener.

L-am contactat telefonic pe presedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, Corneliu Florin Buicu (PSD), de profesie medic, pentru a-l intreba de ce a blocat proiectul de lege care i-ar putea feri pe romani de obezitate si de bolile grave pe care aceasta le favorizeaza.

Deputatul a spus ca e la sedintele prilejuite de reorganizarea PSD, ca nu stie pe de rost despre ce este vorba, dar ca se va interesa si va reveni cu amanunte. Ulterior, ne-a trimis, prin SMS, un citat din raportul de respingere a proiectului, care este public pe site-ul Camerei Deputatilor si in care se invoca incalcarea directivei 2018/118/CE si posibilitatea ca noile accize sa fie discriminatorii.

Seful comisiei nu ne-a spus, insa, niciun cuvant despre modul in care au reusit, totusi, englezii si francezii sa aplice accizele fara sa incalce legislatia europeana.

In aceste conditii, intrebarea este: ce sanse are proiectul de lege sa se aplice, in viitorul apropiat?

"Nu stim, momentan. Proiectul - de vreme ce a primit raport de respingere - ar trebui pus pe ordinea de zi a plenului (Camerei Deputatilor -n.red.) . Punerea pe ordinea de zi o face staff-ul tehnic al Camerei, dar e nevoie si de acordul Biroului Permanent. Odata ajuns pe ordinea de zi, proiectul va fi respins (in virtutea raportului negativ al comisiilor raportoare - n.red.).

Ulterior, voi putea reinainta proiectul Camerei Deputatilor. In mod normal, procedura este una simpla si ar trebui sa isi urmeze cursul. Probleme si intarzieri pot aparea, insa, daca vreun factor politic va impiedica proiectul sa ajunga pe ordinea de zi si sa fie respins oficial. Pana nu se intampla asta, nu-l pot redepune. ", a explicat pentru Ziare.com Adrian Wiener.

Cu alte cuvinte, acele bauturi racoritoare al caror consum i-ar putea imbolnavi, in timp pe toti romanii - dar mai cu seama pe cei mici - vor ramane in continuare pe rafturi. Totul pentru ca o mana de deputati pretuiesc interesul industriei mai mult decat sanatatea si viitorul romanilor.

Articolul face parte din campania Ziare.com Tu stii ce mananci? - o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre.

De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc.) care ne-ar putea afecta sanatatea?

Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii.

Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com .

Fiti parte din aceasta campanie, care militeaza pentru o viata sanatoasa!

Ads