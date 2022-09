O noua amenintare pentru consumator: puiul intoxicat cu antibiotice

Daca ne uitam atent pe eticheta unor produse vandute sub brand propriu de catre retaileri, observam ca, de cele mai multe ori, nu se specifica cine este producatorul, ci ni se arata doar ca este distribuit de catre marele lant de magazine.

De aceea, trebuie sa fim atenti la ceea ce cumparam, pentru ca unele alimente de import, si nu numai, se pot dovedi nocive pentru sanatate.

In Germania, conform Deutsche Welle, ministerul care raspunde de protectia consumatorilor in regiunea Renania de Nord-Westfalia a anuntat, de curand, ca 96,4 la suta dintre puii ce se vand pe piata autohtona sunt plini cu antibiotice. Asta inseamna ca-i aproape imposibil de gasit in magazinele nemtesti carne curata de pui.

In plus, dozele de medicament folosite in tratarea puilor sunt daunatoare pentru om. Sunteti siguri ca nu ati cumparat pui din Germania pana acum?

Prin lege, fiecare producator de carne de pui din Germania trebuie sa faca un raport despre modul in care administreaza medicamentele. Verificarea veterinarului trebuie sa confirme daca raportul corespunde cu realitatea. Toate acestea nu se intampla din cauza unui paradox legislativ: in legea medicamentului nu se specifica in ce doze un antibiotic trebuie administrat cu prudenta la pui.

Problema nu este numai in aceasta lege. Cresterea intensiva a pasarilor aproape ca nu a mai lasat loc de responsabilitate si tratament adecvat pentru aceste animale. Intr-un timp cat mai scurt, puii trebuie sa ajunga la dimensiuni cat mai mari. Din cauza acestui fapt, doar un sfert dintre puii crescuti in acest fel sunt capabili sa se tina pe propriile picioare.

De neimaginat sunt si conditiile in care traiesc pasarile: spatii mici, in care se gasesc nenumarate vietati. Daca una singura este bolnava, in apa din care beau toate se pune un antibiotic. Cantitatile de antibiotice, gasite in carnea de pui din Renania de Nord-Westfalia, sunt atat de mari incat nu se poate vorbi despre tratament. Mai degraba, se poate discuta despre un tratament fortat al pasarilor care sa le accelereze cresterea.

