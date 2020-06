Peste decongelat si apa minerala preambalata, gasite de inspectori la magazine in Slobozia: Amenzi de 95.000 de lei

Ziare.

Inspectorii OPC Ialomita au verificat 10 operatori economici din Slobozia, care comercializau produse alimentare si nealimentare, fiind aplicate noua sanctiuni contraventionale, din care sapte amenzi in valoare de 95.000 de lei si doua avertismente.Inspectorii OPC au dispus oprirea temporara a activitatii pana la remedierea deficientelor pentru sapte operatori economici, dintre care cinci unitati cu produse alimentare si doi operatori economici cu produse nealimentare.Inspectorii au gasit la o firma care producea si comercializa paine ca nu afisa ingredientele alergene.Alta firma comercializa peste decongelat, fara informarea completa, corecta si precisa a consumatorului.Inspectorii au mai gasit frigidere neigienizate, cu chedere rupte, cu urme de rugina, produse din peste in vid care la lista ingredientelor aveau inscris alt tip de peste fata de cel existent in pachet, peste sarat pentru care nu se respecta temperatura de depozitare, apa minerala preambalata depozitata direct pe paviment.In magazine care comercializau produse nealimentare inspectorii OPC au gasit jucarii din import neetichetate, fara instructiuni privind securitatea produsului, articole de imbracaminte si incaltaminte, marochinarie neetichetate, electrocasnice fara carte tehnica tradusa in limba romana si certificat de garantie.Inspectorii OPC au mai gasit la vanzare produse promotionale fara respectarea normelor legale in domeniu.