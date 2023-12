Pietele din Valea Jiului, pericole pentru sanatatea oamenilor

Nicio piata din Valea Jiului nu are aviz sanitar-veterinar, iar inspectorii de specialitate spun ca fac mereu controale care scot la iveala nereguli grave ce ar putea pune in pericol sanatatea oamenilor.

Asa se face ca pana acum inspectorii DSV au dat mai multe amenzi si le-au cerut comerciantilor sa isi puna in ordine circuitele, iar laptele nu se mai vinde de pe tarabe dupa ora 9.00.

"La ora actuala nicio piata din Valea Jiului nu este autorizata sanitar. Sunt multe deficiente si doar piata din Lupeni este aproape de a fi autorizata si in cateva luni va ajunge sa fie si piata de la Petrosani. Am facut multe controale in ultima perioada, odata cu cresterea temperaturilor si am gasit multe nereguli.

Am dat 5 avertismente si o amenda de 1.200 de lei pentru o unitate care desfacea carne in conditii improprii. Majoritatea nu au conditii optime pentru lanturile frigorifice si tocmai de aceea am interzis comercializarea laptelui dupa ora 9.00 dimineata", a declarat dr. Gheorghe Cristea, sef Circumscriptia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valea Jiului.

Nici in supermarketuri nu e mai bine, iar inspectorii sanitar-veterinari afirma ca si acolo au gasit, in urma controalelor, mai multe nereguli pentru care au fost stabilite termene de remediere.

"Si in aceste unitati (n.r.-supermarketuri) se intampla sa gasim marfa prea multa, depozitata impropriu si defectiuni la lanturile frigorifice. Dam avertismente si termene de remediere, iar daca nu le respecta, risca amenzi usturatoare, asa cum se intampla aproape saptamanal la controale", a mai declarat dr. Cristea.

In aceste zile toate unitatile alimentare care comercializeaza carne sau produse din carne sunt in atentia organelor de control. Amenzile ajung pana la 40.000 de lei daca unitatile respective nu sunt inregistrate sanitar-veterinar.

Ultima sanctiune a fost aplicata la Petrila. Acolo, un agent economic a primit o amenda de 1.200 de lei pentru ca vindea carne in conditii improprii.

Ads