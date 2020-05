Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 350.000 de lei in Ploiesti. Peste o tona de alimente, oprita de la vanzare

Ziare.

com

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis, joi, printr-un comunicat, ca echipele Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Sud Muntenia au facut controale in pietele agroalimentare si la operatorii economici din Ploiesti.Astfel, au fost controlati 22 de operatori economici, din care la 21 s-au depistat abateri de la prevederile legale.Echipele de control au verificat peste trei tone de produse alimentare in valoare totala de 44.514 lei si s-au depistat 1,2 tone produse alimentare cu abateri, in valoare totala de de 15.864 lei, care au fost oprite definitiv de la comercializare si retrase din circuitul consumului uman."In timpul acestor actiuni de control, au fost aplicate 25 de sanctiuni contraventionale din care: 22 de amenzi contraventionale in valoare de 350.000 lei si 3 avertismente. De asemenea, s-au dispus masuri de oprire a activitatii de comercializare a produselor alimentare pentru 4 operatori economici pentru lipsa autorizatiilor sanitar-veterinare, respectiv pentru conditii improprii de comercializare a produselor alimentare.Pentru un operator economic, care comercializa peste si produse din peste, s-a dispus masura de inchidere a unitatii pe o durata de cel mult 6 luni pana la remedierea deficientelor", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca masuri de suspendare temporara a activitatii au fost luate pentru trei operatori economici - un comerciant de articole textile si doua piete agroalimentare.Printre neregulile descoperite de catre comisarii ANPC au fost:- neimplementarea masurilor de distantare sociala intre producatorii agricoli, comercianti si cumparatori, nefiind respectata distanta de minimum 1,5 metri intre persoane si neexistand marcaje vizibile care sa orienteze consumatorii in acest sens,- nu erau respectate conditiile de pastrare si depozitare a pestelui si a produselor din peste, acesta prezentand arsuri de congelare, iar in cazul pestelui proaspat existand modificari organoleptice,- existenta la vanzare a unor produse alimentare cu data durabilitatii minimale depasita sau care prezentau modificari organoleptice,- existenta la vanzare a unor produse alimentare fara a avea etichete cu elemente de identificare, termen de valabilitate sau conditii de pastrare,- existenta unor conditii de pastrare sau expunere la vanzare improprii, nerespectand regimul de temperatura indicat de producator pentru pastrarea produselor alimentare,- folosirea unor spatii frigorifice ruginite, cu depuneri de mucegai,- prezenta insectelor in unele spatii de depozitare,- schimbarea starii termice a produselor alimentare, in sensul congelarii produselor care erau destinate vanzarii in forma refrigerata,- lipsa autorizatiei sanitar-veterinare pentru standul de comercializare si pentru depozit."In acest moment, pietele agroalimentare a caror functionare a fost suspendata, precum si majoritatea comerciantilor fata de care s-a dispus aceasta masura, si-au reluat activitatea in urma remedierii abaterilor constatate in timpul actiunilor de control, acestea fiind validate de comisarii CRPC Sud Muntenia", a mai transmis ANPC.