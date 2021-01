Sesizat de ANPC, CNA a constatat ca spotul TV referitor la painea neambalata prezentata a fi nociva in context pandemic incalca legea audiovizualului

Spotul publicitar este platit de Asociatia "Pretuieste Calitatea" si preia concluziile unui studiu realizat de un grup de cercetatori de la Universitatea Politehnica Bucuresti , grup condus de prof.dr.ing. Ioan-Stefan Sacala.Respectivul studiu a fost dat publicitatii in decembrie 2020. In plangerea depusa de ANPC la CNA este reclamata drept "reprobabila si in afara prevederilor legale implicarea numelui institutiei in girarea unor informatii eronate".Dupa analizarea sesizarii, oficialii CNA au emis o "decizie de intrare in legalitate" in legatura cu spotul TV in discutie."Spotul a fost difuzat cu incalcarea dispozitiilor art. 93 alin. (1) si ale art. 101 din Codul audiovizualului (perioada monitorizata 28.12.2020 - 03.01.2021) [art. 101 - Este interzisa orice forma de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugereaza publicului ori il instiga sa renunte la alte produse sau servicii similare ori asemanatoare identificabile]", se arata in decizia CNA de marti.