Trei barbati suspectati ca aprovizionau cu cocaina consumatori din Galati si Vrancea, retinuti. Drogurile erau aduse din Belgia

IPJ Vrancea a anuntat, luni, ca au fost depistati in flagrant delict, de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vrancea, trei barbati din judetul Galati, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze cocaina.In aceeasi zi, au fost puse in aplicare 4 mandate de perchezitie la locuintele detinute de cei 3, unde oamenii legii au gasit 45 de grame de cocaina, peste 5.000 de lire sterline, 400 de euro si 9.000 de lei, susceptibili a proveni din vanzarea de droguri.Indivizii sunt banuiti ca ar fi distribuit, catre persoane din Vrancea si Galati, droguri de mare risc, pe care le-ar fi procurat din Belgia.Sapte mandate de aducere au fost puse in aplicare. De asemenea, a fost dispusa masura sechestrului asigurator asupra unui autoturism si a 8 telefoane mobile.In baza probatoriului administrat, cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind cercetati pentru trafic si consum ilicit de droguri de mare risc.In cursul zilei de luni, cei trei vor fi prezentati magistratilor Tribunalului Vrancea, cu propunere de arestare preventiva.