Au comandat ciuperci halucinogene, dar au primit ciuperci comestibile. Rolul politistilor de la "crima organizat" si al Netflix in acest caz

Drogurile, inlocuite de politisti

A recunoscut, dar a primit pedeapsa cu executare

La instanta de fond, Tribunalul Hunedoara, tanarul care a cumparat drogurile de pe "dark web" a primit inchisoare in regim de detentie, in timp ce ceilalti doi au fost condamnati la pedepse cu suspendare.Potrivit rechizitoriului, S. Ruben, S. Dan Mihai si J. Alin Arthur erau vechi prieteni si consumatori de cannabis, pana in iunie 2020. Erau, cu totii, preocupati si de efectele psihice ale consumului de LSD, cautand informatii in mediul online despre acestea.In luna mai 2020, Ruben si Arthur au urmarit un documentar difuzat de Netflix, despre experientele psihice incercate de consumatorii de substante halucinogene, dupa care Ruben le-a spus celorlalti doi ca va cumpara astfel de substante. n 28 mai 2020, a comandat on-line, din strainatate , de pe un site de specialitate o cantitate de "magic truffles", reprezentand trei doze de ciuperci halucinogene in schimbul a 46 de euro. Coletul a ajuns la Deva in 22 iunie 2021, dar anchetatorii intrasera deja pe pe fir. Primisera informatia, cel mai probabil de la furnizorul de internet, ca o persoana a comandat o substanta halucinogena din categoria drogurilor interzise in Romania.Astfel, in baza ordonantei provizorii emisa de catre procurorul de caz, organele de politie judiciara s-au deplasat la sediul Oficiului Postal din Deva si au procedat la deschiderea/desigilarea si perchezitionarea coletului pe care aparea adresa si numele lui S. Ruben. In interiorul coletului au fost gasite trei plicuri transparente , sigilate la cald, in interiorul carora se afla cate o cantitate de substanta vegetala solida de culoare maro, pe fiecare plic fiind atasat cate un autocolant cu inscriptia "Atlantis Strenght" si pliante cu reclame la droguri.In ziua urmatoare, a fost pusa in executare ordonanta de efectuare a livrarii supravegheate catre destinatarul coletului, substantele din colet fiind inlocuite cu ciuperci Champignon comestibile, peste care s-a presarat pamant de culoare neagra, fiind pastrat ambalajul original. In aceeasi zi, Ruben s-a prezentat la Oficiul Postal din Deva pentru preluarea coletului. Cei trei erau supravegheati de politisti, care au inetrceptat si convorbirile telefonice dintre acestia.La putin timp dupa ce acesta a ajuns acasa, politistii de la BCCO au desins in locuinta, unde, in timpul perchezitiei, a fost descoperit coletul si obiectele din interior. Au fost prezenti si ceilalti doi consumatori de droguri, unul dintre acestia sosind inaintea politistilor, iar al doilea in timpul perchezitiei. Probatoriul atesta, dincolo de orice indoiala rezonabila , ca, la momentul cumpararii din strainatate, de catre inculpatul S. R., a drogurilor de mare risc, doua din cele trei doze de substante halucinogene erau cumparate pentru ceilalti doi inculpati, conform intelegerii. Inculpatii S. D. si J. A. au fost de acord cu pretul de 75 lei - ce trebuia platit pentru cate o doza, pret comunicat de inculpatul S. B. imediat ce el insusi a fost instiintat despre livrarea comenzii si despre pretul total al acesteia, apoi au verificat, prin cautari in mediul online, daca pretul unei portii de ciuperci halucinogene este cel pretins", se precizeaza in cuprinsul hotararii de la Tribunalul Hunedoara, din 10 martie 2021.Chiar daca a recunoscut faptele, S. Ruben (27 ani) a fost condamant la 3 ani, 1 luna si 10 zile de inchisoare in regim de detentie. S. Dan Mihai (26 ani) si J. Alin Arthur (27 ani) au negat infractiunile si au primit respectiv 6 luni si 7 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. Cei doi vor trebui sa presteze activitati neremunerate in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile lucratoare. Hotararea a fost contestata la Curtea de Apel Alba Iulia.