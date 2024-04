Vezi ce reclama romanii la Protectia Consumatorului

Reprezentantii de la Protectia Consumatorului Harghita au de rezolvat reclamatii dintre cele mai ciudate.

Pe langa reclamatiile justificate, exista si sesizari precum distanta prea mare de la hotel la plaja sau cafea cu boabe otravite, a declarat comisarul sef al CJPC Harghita, Kolcsar Bela, potrivit Mediafax.

Potrivit sursei citate, o femeie a reclamat ca, dupa ce consuma apa de la robinetul din locuinta sa, devine incapabila sa franeze in timp ce isi conduce masina.

"In cererea depusa, doamna ne-a solicitat sa verificam apa potabila de la robinet, sustinand ca aceasta are un efect special dupa ce este consumata, care se manifesta prin faptul ca o impiedica sa franeze in timpul conducerii autovehiculului", a spus Kolcsar.

Un alt caz ciudat este cel al unui barbat care a solicitat comisarilor sa vina la un bar din comuna Ciceu pentru a debloca un joc mecanic, la care jucase pana atunci 1.000 de lei, doar pentru ca avea chef sa isi mai piarda vremea in fata lui si sa mai joace 100 de lei.

O alta doamna, in varsta de 80 de ani, a reclamat ca a contractat o excursie in Spania si ca a fost extrem de nemultumita din cauza ca plaja era situata la o distanta prea mare de hotelul in care a fost cazata.

Ads

Un harghitean a depus o plangere in scris la CJPC, pretinzand ca a cumparat din piata un pom fara radacini, in timp ce o alta femeie a sesizat comisarii ca un anume tip de cafea nemacinata contine si alte boabe care sunt otravitoare.

Si lista nu se termina aici. O alta reclamatie a venit din partea unei doamne care a pretins ca a fost batuta si data afara dintr-un hotel de catre bodyguarzi. Cand au ajuns la hotel, comisarii CJPC au constatat ca lucrurile stau cu totul altfel, ca la hotelul respectiv nu exista garzi de paza sau de corp angajate si ca, de fapt, femeia nu a fost agresata de nimeni, dar a fost atentionata sa nu mai fure si sa manance ciocolatele, servite langa cafea, ale tuturor turistilor astepati la micul dejun.

Potrivit comisaului Kolcsar Bela, cu exceptia reclamatiilor care sunt prea iesite din comun ca sa poata fi luate in consideratie si a celor anonime, multe dintre cele inregistrate trebuie sa fie verificate chiar daca par ireale.

In ceea ce priveste reclamatiile motivate, Kolcsar Bela a precizat ca cele mai multe sunt legate de creditele pentru consum, urmate de cele referitoare la serviciile de telefonie mobila, de internet si cablu TV, precum si de sesizarile legate de nereguli constatate in cazul facturilor la utilitati.

Ads